VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

02.02.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 30'a dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya 1.35% düşüşle 15.240,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yüzde 1,35 düşüşle 15.240,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,24 azalışla 15.448,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.373,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,35 altında 15.240,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başlarken, bugün dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine ek olarak Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.400 puanın direnç, 15.100 ve 15.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:11:45. #7.11#
SON DAKİKA: VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.