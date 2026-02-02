VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yüzde 1,35 düşüşle 15.240,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,24 azalışla 15.448,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.373,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,35 altında 15.240,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başlarken, bugün dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine ek olarak Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.400 puanın direnç, 15.100 ve 15.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.