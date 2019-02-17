Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de, Bombalı Saldırıda Şehit Olanlar Unutulmadı

Viranşehir'de, Bombalı Saldırıda Şehit Olanlar Unutulmadı

36 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla adliye lojmanlarına yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan İbrahim Keten ile yavru kediyi beslemek için dışarı çıktığında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, ölümlerinin...

Viranşehir'de, Bombalı Saldırıda Şehit Olanlar Unutulmadı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla adliye lojmanlarına yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan İbrahim Keten ile yavru kediyi beslemek için dışarı çıktığında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, ölümlerinin ikinci yılında anıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan adliye personellerinin kaldığı lojmanlara 17 Şubat 2017 günü bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında emniyet bekçisi İbrahim Keten ile adliye personelinin oğlu olan ve olay sırasında yavru kediyi beslemek için dışarı çıkan Ahmet Oktay Günak şehit oldu.Saldırının ikinci yıldönümünde şehitler için Viranşehir'de tören düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Derici, protokol üyeleri ile yakınlarının katıldığı törende ilk olarak şehit İbrahim Keten'in mezarı ziyaret edilerek, dualar okundu. Daha sonra Viranşehir Adliyesine giden kalabalık, buradaki şehitler köşesini ziyaret etti. Köşeye karanfil bırakarak hain saldırıyı kınayan Vali Erin ve beraberindekilere konuşan İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Menfur saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz ki; devletimiz tüm organlarıyla terörle mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Hainlere ve zalimlere asla fırsat verilmeyecektir. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum dedi.

Adliye ziyaretinin ardından kalabalık Tepret Camisinde şehitler için okutulan mevlide katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Viranşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Aday Konuşurken "Babo Bu Adam 5 Yıl Önce Neredeydi?" Deyip Kıyafetini Yırttı Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok

Son Dakika! Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu OMTAS Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:47:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viranşehir'de, Bombalı Saldırıda Şehit Olanlar Unutulmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]