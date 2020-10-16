Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor - Son Dakika

Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

16.10.2020 12:39
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor, System.String[]

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana Trabzonspor'a karşı oynanan 12 maçta atılan 18 golün 9'una doğrudan katkı yapmayı başardı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana Trabzonspor'a karşı oynanan 12 maçta atılan 18 golün 9'una doğrudan katkı yapmayı başardı.

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Geride kalan 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve henüz gol atma başarısı gösteremeyen turuncu-lacivertliler, tablonun son sırasında bulunuyor. İstanbul temsilcisi, Trabzon'a mutlak galibiyet parolasıyla giderek hem 3 puanla tanışmak hem de Şampiyonlar Ligi müsabakaları öncesi moral depolamak istiyor. Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Chadli, Boli, Deniz Türüç, Guiliano ile Ravil Tagir'i kadrosuna katan ancak bu isimlerden bazılarını sakatlıklarından dolayı kullanamayan Başakşehir'e milli ara da sakatların iyileşme süreci ve takımın kaynaşması adına önemli bir katkı sundu.

Bünyesinde yıldız futbolcuları barındıran turuncu-lacivertli ekibin, bordo-mavililer karşısındaki en büyük kozu ise Edin Visca olacak.

18 GOLÜN YARISINDA İMZASI VAR

Her sezon olduğu gibi transfer döneminde yine adı birçok takımla anılan ancak yoluna Başakşehir'de devam etmeye karar vererek 2025 yılına kadar yeni sözleşmeye imza atan Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor. Bosna-Hersekli oyuncunun, M.Başakşehir'in Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana Trabzonspor'a karşı oynanan 12 maçta atılan 18 golün yarısında imzası var. 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte bordo-mavili ağlara 5 gol bırakırken, 4 de gol pası verdi.

Edin Visca, Trabzonspor'a ilk golünü 2014-2015 sezonunun 3. haftasında 1-1 sona eren müsabakada kaydetti. Aynı sezonun ikinci yarısında Trabzon ekibinin 3-2 galip geldiği karşılaşmada Visca, takımına 1 golle katkı sağlamıştı.

2016-2017'nin 15. haftasında Başakşehir, rakibini evinde 1-0 mağlup etmiş ve galibiyeti getiren tek gol de Bosna-Hersekli'den gelmişti.

2018-2019 sezonunda ikinci devrenin ilk maçında turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 ile geçerken, Visca da 1 golle ön plana çıkmıştı. Edin Visca, bordo-mavili ağlara son golünü geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 2-2 sona eren karşılaşmada attı.

Tecrübeli oyuncunun 1'er asist yaptığı Trabzonspor maçları ise şöyle:

2019-2020 Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0

2017-2018 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

2017-2018 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 2

(Uygar Aydın/İHA)

Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Edin Visca, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor - Son Dakika Spor

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