Vizyoner Hedefler Projesi Rozet Töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vizyoner Hedefler Projesi Rozet Töreni - Son Dakika

Vizyoner Hedefler Projesi Rozet Töreni

7 saat önce

Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesince düzenlenen ve ortaokul kısmında da başlatılan Kızlar İçin Vizyoner Hedefler Projesi'nin (VİZE) ilk basamağının rozet töreni yapıldı.

Vizyoner Hedefler Projesi Rozet Töreni, System.String[]

Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesince düzenlenen ve ortaokul kısmında da başlatılan Kızlar İçin Vizyoner Hedefler Projesi'nin (VİZE) ilk basamağının rozet töreni yapıldı.

VİZE Projesi kapsamında ortaokul öğrencileri, 4 basamaktan oluşan görevleri yerine getiriyor.

Öğrencilerin görevlerinin birinci basamağında temel vatandaşlık hakları, dijital vatandaşlık ve sosyal medya gibi hayatı etkileyen platformların doğru kullanımının önemi üzerinde duruldu ve öğrenciler dijital vatandaşlıkla ilgili kitap okuyup video tasarladı.

Görev 1.1. Rozet Töreni, TBMM'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak ve Prof. Dr. Aşkın Asan'ın katılımıyla Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, lisede çok utangaç bir öğrenci olduğunu dile getirerek, uzun süre araştırma yaparak hazırlandığı yunus gösterileriyle ilgili sunumunda ilk kez kendisini iyi hissettiğini ve çekingenlik hissetmediğini fark ettiğini anlattı.

Üniversitede münazara çalışmalarına katılmanın hayatının dönüm noktası olduğunu ifade eden Kadak, öğrencilere artık üniversiteden mezun olmanın yeterli sayılmadığını, iletişim becerilerinin iyi olması, dil bilmeleri gerektiğini söyledi.

Kadak, siyasi bağlantısı olmayan bir aileden geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 kişilik ekibinin içinde yer alacağını öğrendiğinde inanamadığını söyledi.

Hayatının farklı bir yöne evrildiğini kaydeden Kadak, öğrencilere şöyle seslendi:

"Ne olursa olsun hayatta hazır olmak lazım. Size bir görev verilebilir, bunun için hazır olmanız lazım. Asla kendinize bariyer koymayın, kendinizi sınırlamayın. İleride çok daha büyük bir sorumluluk verildiğinde size bunun için hazır olmak, aksiyon almak, projelerinizi devam ettirmeniz gerekiyor."

"İstiyoruz ki tam teçhizat hazır olun ve ilerideki hayatınızda başarılı olun"

Prof. Dr. Aşkın Asan da verilen görevleri hakkıyla ve tam zamanında yerine getirdikleri için öğrencilere teşekkür ederken, "Gelecek yüzyıl farklı bir yüzyıl, istiyoruz ki siz kızlar olarak tam teçhizat hazır olun ve ilerideki hayatınızda başarılı olun. Bu lisenin size verdiği bilgi ve beceriyi en güzel alanlarda kullanın diye biz de öğretmenlerinizle canla başla çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından mentör öğretmenler eşliğinde rozet takdimi yapıldı.

Proje kapsamında öğrenciler ikinci basamakta çevre, sıfır atık ve hayvanlarla ilgili çalışmalar yapacak. Üçüncü basamakta topluma katkı sağlayacak bir proje, dördüncü basamakta ise tüm insanlığa faydalı bir proje geliştirecek.

Tenzile Erdoğan, Aşkın Asan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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