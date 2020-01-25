Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: İnegöl Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Bertuğ Öndeş, Berkan Bozan) Ziraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: İnegöl


Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener


İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Bertuğ Öndeş, Berkan Bozan)


Ziraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Ümit Demir, Selim Demir, Muhammed Ertuğrul)

Setler: 26-24,19-25,15-25,14-25


Süre: 107 dakika (30, 28, 24, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası, Sigorta, İnegöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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