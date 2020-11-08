Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.11.2020 17:25
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Ali Yücel Hakemler: Zeki Bocutcu, Sema KayıkçıTokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik)Solhanspor: Krauchuk, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet,...

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Zeki Bocutcu, Sema Kayıkçı

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik)

Solhanspor: Krauchuk, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir)

Setler: 25-21, 25-22, 25-12

Süre: 83 dakika (29, 30, 24)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Solhanspor'u 3-0 yendi.

Efeler Ligi, Semih Çelik, Ali Yücel, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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