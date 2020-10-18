Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasına 5 müsabakayla devam edildi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Halkbank- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Afyon Belediye Yüntaş- Arhavi Voleybol: 3-0
İnegöl Belediyespor-Spor Toto: 3-2
Arkas Spor- Tokat Belediye Plevne: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor: 3-1
Not: Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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