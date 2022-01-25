Volkswagen ve Robert Bosch GmbH arasında "otomatik sürüş" ittifakı - Son Dakika

Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG ve Robert Bosch GmbH, "otomatik sürüş gücünü desteklemek ve yazılım geliştirmek" için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Şirketlerden yapılan açıklamada, VW Cariad yazılım biriminin, 2023'ten itibaren seviye 3 otonom özelliklerini (sürücülerin ellerini direksiyondan geçici olarak çekmeleri) devreye almak için dünyanın en büyük otomobil parçası tedarikçisi Robert Bosch ile çalışacağı belirtildi.

Ortak çalışmalara her iki firmadan 1.000'den fazla uzman işçinin katılacağı bildirilen açıklamada, seviye 4 otonom özelliklerinin geliştirilmesinin de hedeflendiği aktarıldı.

Cariad Üst Yöneticisi (CEO) Dirk Hilgenberg, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Otomatik sürüş, sektörümüzün geleceğinin anahtarıdır. İş birliğimizle Almanya'nın yenilikçilik konusundaki itibarını güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yanı sıra ABD'den Mobileye, Tesla ve Waymo ile Çin merkezli Baidu da otonom teknoloji üzerinde çalışıyor.