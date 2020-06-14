Vücudu yanan Suriyeli Halid'in tedavisi, Türkiye'de yapılacak - Son Dakika

SURİYE'de savaştan kaçarak sığındıkları çadır kentte, soba yakarken meydana gelen patlama sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Halid Hamo (6), ülkesinde gördüğü tedaviye rağmen iyileşemedi. Aileyi ziyaretlerinde durumu gören Kızılay ekiplerinin yardım elini uzattığı Halid, Kayseri Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda tedavi edilecek.

Türk Kızılay'ından yapılan açıklamada, Suriye'nin Humus'a bağlı Hule ilçesinde annesi ve 2 kız kardeşi ile yaşayan Halid Hamo, ülkesindeki savaş nedeniyle 2017 yılında göç ederek Kefer Naha bölgesinde bulunan çadır kente yerleşti. Kalmak zorunda oldukları çadır kentte yaklaşık 1,5 yıl önce soba yakılması sırasında gerçekleşen patlama sonucu Halid Hamo'nun vücudunun büyük bir bölümü yandı. İlk tedavisi Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği tarafından yapılan Halid Hamo, zorlu yaşamına burada devam etti.

KIZILAY EKİPLERİ DURUMU PAYLAŞTI