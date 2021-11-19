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Washington'daki "Kuzey Kore Zirvesi"ne komşuların "takımadalar sorunu" gölge düşürdü - Son Dakika

Washington'daki "Kuzey Kore Zirvesi"ne komşuların "takımadalar sorunu" gölge düşürdü

19.11.2021 08:10
Washington'daki "Kuzey Kore Zirvesi"ne komşuların "takımadalar sorunu" gölge düşürdü

ABD'de düzenlenen Kuzey Kore Zirvesi'nde, Güney Kore ve Japonya, kendi aralarındaki takımada sorununu gerekçe göstererek, ortak basın toplantısına katılmadı.

ABD'de düzenlenen Kuzey Kore Zirvesi'nde, Güney Kore ve Japonya, kendi aralarındaki takımada sorununu gerekçe göstererek, ortak basın toplantısına katılmadı.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Güney Kore Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Choi Jong-kun Washington'da bir araya geldi.

Zirve sonrası ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç ülke, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları sorunlarında üçlü yakın iş birliğinin sürdürülmesinde mutabakata vardı.

Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ortak çabaların altının çizildiği görüşmede üç ülke, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurguladı.

Üç saatten fazla süren görüşme sonrası daha önce duyurulan üçlü ortak basın toplantısı ise gerçekleşmedi. Sherman sadece kendisinin katıldığı basın toplantısında, bakan yardımcıları düzeyinde zirvenin "oldukça yapıcı" geçtiğini bildirdi.

Sherman, Pasifik komşuları Japonya ve Güney Kore arasında, "zirve gündeminden bağımsız konularda ikili ayrılıklar" bulunduğunu söyledi.

İki diplomat ayrı görüştü

Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nın haberinde Mori'nin basın toplantısına, Güney Kore Ulusal Polis Ajansı (KNPA) Genel Başkomiseri'nin ülkesinin Japon Denizi'nde kontrolü altında tuttuğu Takeşima/Dokdo Adaları'nı ziyaretine tepki olarak katılmadığı kaydedildi.

NHK'nın, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Bakanlığın, Mori'nin basın toplantısında yer almasının "uygun düşmeyeceği" yorumunu yaptığı belirtildi.

Mori'nin zirve sonrasında ayrı olarak bir araya geldiği Choi'ye, KNPA Genel Başkomiseri Chang-yong'un ziyaretine "tahammül edilemeyeceğini" belirterek, durumu protesto ettiği kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise görüşmede Choi'nin Japon mevkidaşına, takımadalar konusunda "Japonya'nın iddialarının kabul edilemeyeceği" görüşünü aktardığı bildirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Güney Koreli bürokratın takımadalara düzenlediği ziyareti gerekçe göstererek Mori'nin basın toplantıya katılmadığını bildirdi.

Ziyaret

Güney Kore Ulusal Polis Ajansı Genel Başkomiseri Kim Chang-yong, hafta içinde ülkesinin Japon Denizi'nde kontrolü altında tuttuğu Takeşima/Dokdo Adaları'nı ziyaret etmişti.

Ziyaretin adada görevlendirilen polis memurlarının cesaretlendirilmesi amacı taşıdığı kaydedilmişti.

Yonhap Ajansı, Güney Koreli üst düzey bir emniyet yetkilisinin adaları en son 2009'da gezdiğini aktarmıştı.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Tokyo hükümeti, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) bulunan ve Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Washington'daki 'Kuzey Kore Zirvesi'ne komşuların 'takımadalar sorunu' gölge düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Washington'daki "Kuzey Kore Zirvesi"ne komşuların "takımadalar sorunu" gölge düşürdü - Son Dakika
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