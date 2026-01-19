Wings for Life Dünya Koşusu 10 Mayıs'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Wings for Life Dünya Koşusu 10 Mayıs'ta

Wings for Life Dünya Koşusu 10 Mayıs\'ta
19.01.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Omurilik felci tedavisi için fon toplayan Wings for Life World Run, 10 Mayıs'ta gerçekleşecek.

OMURİLİK felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run, bu yıl 13'üncü kez koşulacak. 2014 yılından bu yana 192 farklı milletten toplam 1 milyon 870 bin 253 kişinin koştuğu etkinlikte 60,53 milyon Euro bağış toplandı. Wings For Life World Run, 10 Mayıs Pazar günü tüm dünyayla aynı anda gerçekleşecek.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenecek Wings for Life World Run için kayıtlar başladı. Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan koşu, 10 Mayıs Pazar günü Türkiye'de de tüm dünyayla eş zamanlı olarak koşulacak.

Geçtiğimiz yıl 192 ülkede gerçekleşen Wings for Life World Run'a 300 binden fazla koşucu katıldı. Organizasyonun Türkiye ayağı bu yıl İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılacak.

TÜRKİYE'DE 5 BİN KOŞUCU HEDEFİ

Wings for Life World Run 2026'da Türkiye genelinde toplam 5 bin koşucunun etkinliğe katılması hedefleniyor. İstanbul'da gerçekleşecek fiziksel koşuya 3 bin kişi, İzmir'de koşu kulüpleriyle birlikte organize edilecek koşuya 1500 kişi, App Run katılımlarıyla ise 500 kişinin dahil olması bekleniyor.

2014 yılında ilk kez düzenlenen Wings for Life World Run'da bugüne kadar 192 farklı milletten toplam 1 milyon 870 bin 253 kişi, yedi kıtada aynı anda koştu, yürüdü veya tekerlekli sandalyesiyle parkura çıktı. Bu süre zarfında, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalar için toplam 60,53 milyon Euro bağış toplandı.

Türkiye'de 2025 yılında toplam 8 bin 640 kişinin katıldığı Wings for Life World Run'a dünya genelinde 310 bin 719 kişi destek verdi. Aynı zamanda Wings for Life World Run'da, tek yılda 8,6 milyon Euro ile rekor bağış miktarına ulaşıldı.

WİNGS FOR LIFE APP RUN İLE HERKES KOŞABİLİR

Wings for Life World Run'a fiziksel koşuların yanı sıra App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Katılımcılar, uygulama aracılığıyla kendi konumlarından koşuya dahil olabiliyor, sanal yakalama aracı sayesinde mesafe ve sürelerini uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Kaynak: DHA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wings for Life Dünya Koşusu 10 Mayıs'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:04:52. #7.11#
SON DAKİKA: Wings for Life Dünya Koşusu 10 Mayıs'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.