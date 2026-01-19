Wings for Life Dünya Koşusu 10 Mayıs\'ta

OMURİLİK felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run, bu yıl 13'üncü kez koşulacak. 2014 yılından bu yana 192 farklı milletten toplam 1 milyon 870 bin 253 kişinin koştuğu etkinlikte 60,53 milyon Euro bağış toplandı. Wings For Life World Run, 10 Mayıs Pazar günü tüm dünyayla aynı anda gerçekleşecek.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenecek Wings for Life World Run için kayıtlar başladı. Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan koşu, 10 Mayıs Pazar günü Türkiye'de de tüm dünyayla eş zamanlı olarak koşulacak.

Geçtiğimiz yıl 192 ülkede gerçekleşen Wings for Life World Run'a 300 binden fazla koşucu katıldı. Organizasyonun Türkiye ayağı bu yıl İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılacak.

TÜRKİYE'DE 5 BİN KOŞUCU HEDEFİ

Wings for Life World Run 2026'da Türkiye genelinde toplam 5 bin koşucunun etkinliğe katılması hedefleniyor. İstanbul'da gerçekleşecek fiziksel koşuya 3 bin kişi, İzmir'de koşu kulüpleriyle birlikte organize edilecek koşuya 1500 kişi, App Run katılımlarıyla ise 500 kişinin dahil olması bekleniyor.

2014 yılında ilk kez düzenlenen Wings for Life World Run'da bugüne kadar 192 farklı milletten toplam 1 milyon 870 bin 253 kişi, yedi kıtada aynı anda koştu, yürüdü veya tekerlekli sandalyesiyle parkura çıktı. Bu süre zarfında, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalar için toplam 60,53 milyon Euro bağış toplandı.

Türkiye'de 2025 yılında toplam 8 bin 640 kişinin katıldığı Wings for Life World Run'a dünya genelinde 310 bin 719 kişi destek verdi. Aynı zamanda Wings for Life World Run'da, tek yılda 8,6 milyon Euro ile rekor bağış miktarına ulaşıldı.

WİNGS FOR LIFE APP RUN İLE HERKES KOŞABİLİR

Wings for Life World Run'a fiziksel koşuların yanı sıra App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Katılımcılar, uygulama aracılığıyla kendi konumlarından koşuya dahil olabiliyor, sanal yakalama aracı sayesinde mesafe ve sürelerini uygulama üzerinden takip edebiliyor.