Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! - Son Dakika
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Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor!

28.06.2022 23:53
Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor!

Bugün yapılan açıklamada, Xbox Live Gold aboneleri için 4 ücretsiz oyun verileceği duyuruldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda Xbox tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, önümüzdeki 12 ay içinde Xbox ve PC tarafına gelecek oyunlar açıklandı. Bunların bir kısmının aynı zamanda Game Pass kütüphanesine de ekleneceği belirtildi. Şimdi ise Xbox Live Gold aboneleri için ücretsiz oyun verileceği duyuruldu.

Xbox Live Gold aboneleri için 4 oyun ücretsiz oluyor!

Xbox, önümüzdeki Temmuz ayında Xbox Live Gold aboneleri için 4 ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Açıklanan yapımlara baktığımızdaysa sırasıyla Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville: Off the Rails ve Torchlight olduğunu görüyoruz.

Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor!

Yapımların değerine baktığımızda yurt dışında 54.96 dolar (900TL) olduğunu fakat Steam Türkiye'de fiyatlarının sırasıyla 18.50 TL, 88.99 TL, 18.50 TL ve 24 TL, yani toplamda 149.99 TL olduğunu görüyoruz. Ayrıca şu anda yaz indirimleri devam ettiği için yüzde 80'e varan indirimlerle 48,28 TL'ye alınabiliyor.

Xbox müjdeyi verdi: 50 oyun daha geliyor!

Buna ek olarak Xbox, PC ve Game Pass tarafı da dahil önümüzdeki 12 ay içerisinde gelecek tüm oyunları da açıklandı. Bu doğrultuda, bu yıl içerisinde 25 oyun gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ise 25 oyun daha gelecek.

2022 içerisinde çıkacak oyunlar

Naraka: Bladepoint – Game Pass

The Elder Scrolls Online: High Isle

As Dusk Falls – Game Pass

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Somerville – Game Pass

A Plague Tale: Requiem- Game Pass

Valheim – Game Pass

Warhammer 40,000: Darktide – Game Pass

Grounded – Game Pass

Fallout 76 Expeditions: The Pitt – Game Pass

Overwatch 2

High on Life – Game Pass

Scorn – Game Pass

Atomic Heart – Game Pass

Gotham Knights

Gunfire Reborn – Game Pass

Persona 5 Royal – Game Pass

Call Of Duty: Modern Warfare II

Pentiment – Game Pass

Halo Infinite Season 3 – Game Pass

Microsoft Flight Simulater 40th Anniversary Edition – Game Pass

Hogwarts Legacy

Party Animals – Game Pass

Slime Rancher 2 – Game Pass

The Callisto Protocol

Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor!

2023 içerisinde çıkacak oyunlar

Diablo IV

Redfall – Game Pass

Starfield – Game Pass

Forza Motorsport – Game Pass

Minecraft Legends – Game Pass

Ara: History Untold – Game Pass

Wo Long: Fallen Dynasty – Game Pass

S.T.AL.K.E.R 2 – Game Pass

Flintlock – Game Pass

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Game Pass

Leauge Of Legends – Game Pass

League Of Legends: Wild Rift – Game Pass

Valorant – Game Pass

Teamfight Tactics – Game Pass

Legends Of Runeterra – Game Pass

Ark 2 – Game Pass

Resident Evil 4

Persona 3 Portable – Game Pass

Persona 4 Golden – Game Pass

Replaced – Game Pass

Ereban: Shadow Legacy – Game Pass

Ravenlok – Game Pass

Dead Space

Tha Last Case Of Benedict Fox – Game Pass

Cocoon – Game Pass

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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