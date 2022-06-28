Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor!

Geçtiğimiz haftalarda Xbox tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, önümüzdeki 12 ay içinde Xbox ve PC tarafına gelecek oyunlar açıklandı. Bunların bir kısmının aynı zamanda Game Pass kütüphanesine de ekleneceği belirtildi. Şimdi ise Xbox Live Gold aboneleri için ücretsiz oyun verileceği duyuruldu.
Xbox Live Gold aboneleri için 4 oyun ücretsiz oluyor!
Xbox, önümüzdeki Temmuz ayında Xbox Live Gold aboneleri için 4 ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Açıklanan yapımlara baktığımızdaysa sırasıyla Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville: Off the Rails ve Torchlight olduğunu görüyoruz.
Yapımların değerine baktığımızda yurt dışında 54.96 dolar (900TL) olduğunu fakat Steam Türkiye'de fiyatlarının sırasıyla 18.50 TL, 88.99 TL, 18.50 TL ve 24 TL, yani toplamda 149.99 TL olduğunu görüyoruz. Ayrıca şu anda yaz indirimleri devam ettiği için yüzde 80'e varan indirimlerle 48,28 TL'ye alınabiliyor.
Xbox müjdeyi verdi: 50 oyun daha geliyor!
Buna ek olarak Xbox, PC ve Game Pass tarafı da dahil önümüzdeki 12 ay içerisinde gelecek tüm oyunları da açıklandı. Bu doğrultuda, bu yıl içerisinde 25 oyun gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ise 25 oyun daha gelecek.
2022 içerisinde çıkacak oyunlar
Naraka: Bladepoint – Game Pass
The Elder Scrolls Online: High Isle
As Dusk Falls – Game Pass
Forza Horizon 5: Hot Wheels
Somerville – Game Pass
A Plague Tale: Requiem- Game Pass
Valheim – Game Pass
Warhammer 40,000: Darktide – Game Pass
Grounded – Game Pass
Fallout 76 Expeditions: The Pitt – Game Pass
Overwatch 2
High on Life – Game Pass
Scorn – Game Pass
Atomic Heart – Game Pass
Gotham Knights
Gunfire Reborn – Game Pass
Persona 5 Royal – Game Pass
Call Of Duty: Modern Warfare II
Pentiment – Game Pass
Halo Infinite Season 3 – Game Pass
Microsoft Flight Simulater 40th Anniversary Edition – Game Pass
Hogwarts Legacy
Party Animals – Game Pass
Slime Rancher 2 – Game Pass
The Callisto Protocol
2023 içerisinde çıkacak oyunlar
Diablo IV
Redfall – Game Pass
Starfield – Game Pass
Forza Motorsport – Game Pass
Minecraft Legends – Game Pass
Ara: History Untold – Game Pass
Wo Long: Fallen Dynasty – Game Pass
S.T.AL.K.E.R 2 – Game Pass
Flintlock – Game Pass
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Game Pass
Leauge Of Legends – Game Pass
League Of Legends: Wild Rift – Game Pass
Valorant – Game Pass
Teamfight Tactics – Game Pass
Legends Of Runeterra – Game Pass
Ark 2 – Game Pass
Resident Evil 4
Persona 3 Portable – Game Pass
Persona 4 Golden – Game Pass
Replaced – Game Pass
Ereban: Shadow Legacy – Game Pass
Ravenlok – Game Pass
Dead Space
Tha Last Case Of Benedict Fox – Game Pass
Cocoon – Game Pass
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