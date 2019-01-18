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Yabancı Öğrencilerin Türk Yemekleri ile İmtihanı

51 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Erasmus projesi kapsamında Yunanistan, Polonya ve Romanya'dan Eskişehir'e gelen lise öğrencileri, öğretmenler eşliğinde Türk yemekleri yapmayı denedi, afiyetle de yediSarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde ve ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, renkli...

Yabancı Öğrencilerin Türk Yemekleri ile İmtihanı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Erasmus projesi kapsamında Yunanistan, Polonya ve Romanya'dan Eskişehir'e gelen lise öğrencileri, öğretmenler eşliğinde Türk yemekleri yapmayı denedi, afiyetle de yedi

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde ve ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Yaprak sarma ve mantı gibi Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerini yapmaya çalışan yabancı öğrenciler, dönem dönem öğretmenlerinden yardım almayı da ihmal etmedi. "AB Erasmus +KA 229 Uygulamaların Değişimi" projesi kapsamında gerçekleşen program, farklı kültürlerin birbirleri ile tanışmasını hedefliyor. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulundan engelli öğrencilerin de bulunduğu programda, engelli farkındalığına da vurgu yapılıyor.

"Engelli farkındalığına da vurgu yapmak istedik"

Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Koordinatör Öğretmen Ümmühan Aşır, "Burada yabancı ülkelerden misafir öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz var. Buna ek olarak engelli kardeşlerimiz de buradalar. Hem kültürler arası bir pekişme hem de engelli farkındalığına vurgu yapmak istedik. Okulumuzun koordinatörlüğünde gerçekleşen bir program oldu. Çok keyifli ve eğlenceli anlar yaşadık" şeklinde konuştu.

"Eskişehir'de olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Proje kapsamında Romanya'dan Türkiye'ye gelen Güzel Sanatlar Öğretmeni Adriana Cristina Busuioc, "Türkiye'de ve Eskişehir'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimiz de burayı çok sevdi ve beğendi. Çok verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ev sahipliğinden ötürü meslektaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok farklı bir deneyim oldu"

Romanya'dan Eskişehir'e gelen bir diğer isim ise lise öğrencisi Radu Matei'ydi. Türkiye'de olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Matei, "Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Çok farklı bir deneyim oldu. Birlikte çalıştık, ekip olarak hareket ettik. Eskişehir'i gezme imkanı da bulduk. Burası gerçekten çok güzel. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Romanya, Eskişehir, Yaşam
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