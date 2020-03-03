Yağmur'un ölümünde otopsi raporu tamamlandı: Ölümüyle cinsel istismar arasında bağ yok - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, cinsel istismarına uğradığı öne sürülen arkadaşının dedesinin yargılanacağı ilk duruşma öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Yağmur Kaldıran'ın otopsi sonucu açıklandı. Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, küçük kızın ölümü ile cinsel istismar olayı arasında bağ kurulamadığı bildirildi. Acılı ailenin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat ise Yağmur'a Behçet Uz Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü'nde 'post travmatik stres bozukluğu' teşhisi konularak, ilaç tedavisine başlandığını bildirerek, rapora itiraz etti.

Kızılay Mahallesi'nde 29 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

9 yaşındaki Yağmur Kaldıran, babasından izin alıp, komşularının kızı olan arkadaşı G.A. ile oynamaya gitti. 2 arkadaş balkonda oynarken birbirlerine küstü. G.A., içeri gitti. Bu sırada balkonda tek başına kalan Yağmur Kaldıran'ın yanına iddiaya göre, arkadaşının dedesi Tuncay Ç. geldi. Yine iddiaya göre bebek alma vaadiyle küçük kızı, torununun odasına götürdü.

Arkadaşının odası ile salonda Tuncay Ç.'nin cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edilen küçük kız, eve dönünce yaşadıklarını annesine anlattı. Aile de şikayetçi oldu.

DURUŞMADAN 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜ

Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Tuncay Ç. hakkında İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşma için 23 Kasım 2017 tarihine gün verildi. Ancak Yağmur Kaldıran, ailesinin iddiasına göre tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya dayanamayarak, duruşmadan 2 gün önce yani 21 Kasım 2017 günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm olayının ardından Tuncay Ç. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle ikinci bir dava açıldı.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

'Çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklanan Tuncay Ç., üçüncü duruşmada, Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan ön raporda, küçük kızın ölüm nedeninin kalp krizi olarak bildirilmesi üzerine tahliye edildi. Mahkeme heyeti, açılan 2 dava dosyasını birleştirdi.

BAŞKA BİR CİNSEL İSTİRMAR DAVASINDAN TUTUKLU

Bu süreçte Tuncay Ç., Muğla 'da başka bir mağdura yönelik işlediği iddia edilen cinsel istismar suçundan tutuklandı.

OTOPSİ RAPORU, DAVA DOSYASINA ULAŞTI

Yağmur Kaldıran'a yönelik cinsel istismar ve kasten öldürme suçlarından yapılan yargılama İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'ndan beklenen otopsi raporu, 28 Şubat günü dava dosyasına ulaştı.

İSTİSMAR İLE ÖLÜM ARASINDA BAĞ KURULAMADI

Raporda Yağmur Kaldıran'ın ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu, uğradığı cinsel istismar olayı ile ölümü arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.

'İSTİSMARCISIYLA KARŞI KARŞIYA GELECEK OLMASI SEBEBİYET VERDİ'

Kaldıran Ailesi'nin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat ise, Yağmur'a Behçet Uz Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü tarafından 'post travmatik stres bozukluğu' teşhisi konulduğunu ve ilaç tedavisine başlandığını bildirerek, rapora itiraz etti. Raporun kabulünün mümkün olmadığını savunan avukat Polat, itiraz dilekçesinde şunları ifade etti:

"Hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP) (kalp krizi) çok yaygın bir rahatsızlık olup, her yaştan insanı, erkekleri ve kadınları eşit şekilde etkiler. Genç sporcular dahil, genç insanlarda ani kalp durmasının yaygın bir nedenidir. Küçük Yağmur'un olay tarihinde henüz 9 yaşında olması ve ölümünden birkaç ay öncesinde travmatik bir olay yaşayarak cinsel istismara maruz kalması, adli rapora göre zaten mevcut olan rahatsızlığını tetiklemiş. Müvekkil, davanın ilk duruşmasından birkaç gün önce, yoğun bir stres altına girmiş, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamışken duruşmaya çıkıp olayı anlatacak olmasından olumsuz etkilenmiştir. Müvekkilimin duruşma öncesi yaşadığı stres ve travma ile birlikte istismarcısı ile karşı karşıya gelecek olması nedeniyle mevcut olan rahatsızlığı nüksederek kalp krizi geçirmesine sebebiyet vermiştir. Fakat söz konusu raporda bu ihtimalden ve müvekkilimin kalp rahatsızlığının ne zaman ve hangi durumlarda ortaya çıkabileceği hususlarından hiç bahsedilmemiştir."