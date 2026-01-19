Yahyalı'da 2025 Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
Yahyalı'da 2025 Projeleri Değerlendirildi

19.01.2026 16:42
Başkan Öztürk, 2025 projelerini ve 2026 hedeflerini değerlendirdi, emeği geçen personel teşekkür etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2025 yılında hayata geçirilen hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gözbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, belediyenin 2025 yılına ait faaliyetleri ele alındı. Birim müdürleri, sorumluluk alanlarına giren çalışmaları raporlayarak, sunum gerçekleştirdi.

Değerlendirmelerde, altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten çevre düzenlemelerine, kültürden spora kadar birçok alanda yürütülen hizmetler masaya yatırıldı.

Ayrıca 2026'da hayata geçirilmesi planlanan projeler ve hedefler de kapsamlı şekilde görüşüldü. Birim müdürleri, önümüzdeki döneme ilişkin proje planlamaları, ihtiyaç analizleri ve hedeflenen çalışmalar hakkında Öztürk'e bilgi sundu.

Toplantının sonunda konuşan Öztürk, 2025 yılı boyunca ilçeye kazandırılan hizmetlerde emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.

Elde edilen başarıların ekip ruhuyla sağlandığını belirten Öztürk, "Bugün 2025 yılını hep birlikte değerlendirdik. İlçemize kazandırdığımız hizmetlere baktığımızda Yahyalı adına önemli ve güzel çalışmalara imza attığımızı memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kulandı.

İlçenin turizmde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, 2026'da da tanıtım ve belediyecilik çalışmalarında aynı kararlılıkla gayret etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

