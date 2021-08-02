Yahyalı'da Ağustos Ayı Meclisi yapıldı - Son Dakika

Yahyalı Belediye Meclisi, Ağustos Ayı olağan meclis toplantısı yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda; Yahyalı Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikle ilgili Plan-Bütçe ve İmar Ortak Komisyon Raporu, 2021 Yılı ücret tarifelerine ekleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi, Norm Kadroda, boş kadro değişikliği yapılması ve 100. Yıl Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 54 adet villa parselinin satışı için encümene yetki verilmesi gündem maddeleri görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.

Mecliste ilçemiz Aladağlar Milli Parkı'nda ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınları hakkında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Aladağlar Milli Parkı'nda yaşanan orman yangınında dolayı bölgede yaşayan insanlarımıza, ilçemize ve ilimize meclisimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı gün içinde ülkemizin birçok yerinde ormanlarımız sabote edilerek, yangınlar çıkarıldı. Biz ormanlarımızı, ağaçlarımızı yakanların, yanan yerden daha beter olmaları diliyoruz. Allah, bizim ciğerlerimizi yakanların ocaklarına ateşler düşürsün. İlçemiz Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan orman yangının en kısa zaman söndürülmesi için gayretlerimiz oldu. Başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Orman Bölge Müdürlüğümüze, Milli Parlaklarımıza, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanımıza, AFAD' a, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza ve Kayseri Hava İndirme Tugayı'na yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kapuzbaşı ve Ulupınar Muhtarlarımıza, bölgede yaşan insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yangın başladıktan sonra gece-gündüz oradaydık. Yangın 3 gün sonra kontrol altına alındı. Buradaki yangın, Manavgat ve Bodrum'daki yangınlardan farklı olarak ağaç yangını değil örtü yangınıydı. Diğer yangınlara göre biraz hafif geçirdik. Çok şükür mal ve can kaybı olmadı. Bu süreç zarfında maddi ve manevi desteklerde bulunan herkese meclisimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Öztürk ayrıca dün Büyükçakır Mahallesi'nde nişan töreni sırasında balkon çökmesi sonucu yaralanan vatandaşlara da acil şifalar diledi. - KAYSERİ