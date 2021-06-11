YAK'tan nefes kesen deprem tatbikatı - Son Dakika

YAK'tan nefes kesen deprem tatbikatı

Yıldırım afetlere 7/24 hazır

BURSA - Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vererek ilçedeki binaları depreme karşı daha güvenli hale getiren Yıldırım Belediyesi, afetlere karşı da hazırlıklarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YAK), deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Mevlana Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin afet alanına varmasıyla başlayan tatbikatta sismik dinleme cihazlarıyla enkaz altındaki canlıların tespiti, karotla beton kırma, yaralıya ulaşma, enkaz altından kurtarma ve ambulansa taşınma işleri icra edildi.

Tatbikatı yerinde izleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa, birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Dolayısıyla Yıldırım'ın en büyük doğal afet riski depremdir. Depremin yerini ve zamanını kestirmemiz mümkün değil. Bu sebeple her an hazırlıklı olmalıyız. Yıldırım Belediyesi olarak, hem deprem öncesine hem de deprem sonrasına dair çalışmalarımız var. Kentsel dönüşüm projelerimiz ile ilçemizdeki konutları daha sağlıklı, güvenli ve dayanıklı hale getiriyoruz. Depreme dayanıksız binaları yıkıp, yerine afetlere dayanıklı binalar inşa ediyoruz. Yani çürük binaları deprem yıkmadan biz yıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi olarak deprem öncesine olduğu kadar sonrasına da hazırlık yaptıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Arama-kurtarma ekibimiz gerek personel, gerekse ekipman olarak deprem, sel ve diğer afetlere karşı 7/24 hazır durumda. Ekibimizin asıl gayesi afetlerde ve kazalarda profesyonel bir yaklaşım ile kazazedelere en kısa sürede ulaşarak, emniyetli şekilde nakillerini yapmak. Doğal afetlerin önüne belki geçemeyiz. Ancak oluşacak tahribatı asgariye indirebiliriz. Bütün hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. İki adet tam teçhizatlı aracımızın içerisinde demir ve beton kesme-ayırma makineleri, 10 tondan fazla yük kaldıracak hava yastıkları, destek üniteleri ve su tahliye motorları bulunuyor. Bu sayede arama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürüterek kazazedelere en kısa sürede ulaşma imkanına sahibiz" diye konuştu.