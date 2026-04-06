Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Prof. Dr. Yalçın Küçük, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Küçük'ün öğle sularında hayatını kaybettiği, cenaze töreni için oğlu Ömer'in beklendiği öğrenildi.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Yalçın Küçük, 1938 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. Kabataş Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1960 yılında mezun oldu.

Kariyerine Devlet Planlama Teşkilatı’nda başlayan Küçük, burada Uzun Vadeli Planlama Dairesi Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 1966 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) akademik hayata adım attı ve 1971’de doçent oldu. Ancak 12 Mart 1971 darbesinin ardından üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.

1970’li yıllarda Yön, Emek ve Ant dergilerinde sosyalizm üzerine yazılar kaleme alan Küçük, 1973-1976 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nin ekonomi servisinde görev yaptı. Aynı dönemde Türkiye İşçi Partisi (TİP) içinde aktif rol aldı ve partinin yayın organı Yürüyüş Gazetesi’nin editörlüğünü üstlendi.

1979 yılında TİP’ten ihraç edilmesinin ardından Sosyalist İktidar dergisini çıkarmaya başladı. Aynı yıl Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde öğretim üyeliğine devam etti. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bir kez daha üniversiteden uzaklaştırıldı.

12 Eylül sonrasında Aziz Nesin ile birlikte “Aydınlar Dilekçesi” hareketinde yer alan Küçük, 1983 yılında yayımlanan “Bir Yeni Cumhuriyet İçin” adlı kitabı nedeniyle tutuklandı. 1987’de profesör unvanını aldıktan sonra Gazi Üniversitesi’nde görev yaptı ve 1993 yılında emekli oldu.

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin araştırmalar yapan Yalçın Küçük, 2009 yılında Ergenekon davası kapsamında tutuklandı, daha sonra serbest bırakıldı.