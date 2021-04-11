Yalnız yaşadığı villada ölü bulundu, cenaze oksijen maskeli ekiplerce çıkartıldı - Son Dakika

- Yalnız yaşadığı villada ölü bulundu, cenaze oksijen maskeli ekiplerce çıkartıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü düşünülen kişi ile ilgili olarak savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Türkmen Mahallesi Akdemir sitesindeki bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Sönmez (52), Akdemir sitesinde bulunan bir villada tek başına yaşıyordu. Yakınları uzun süredir haber alamayınca durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. 15 günlük olduğu düşünülen cesedi villadan çıkarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri oksijen maskeleriyle bulunduğu yerden çıkartarak cenaze aracına götürdü. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.