Yalova Belediyesi 23 Nisan'da çocukları özel etkinliklerle ağırlayacak - Son Dakika

Yalova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23-24 Nisan'da Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde şişme oyun alanları, geleneksel çocuk oyunları, kukla, Hacivat ile Karagöz gösterisi, bubble show, tekerleme-şekerleme, çocuk şarkıları ve müzikli yarışmalar gerçekleştirilecek. Programda çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.

Her cumartesi yapılan çocuk tiyatrosu etkinliği ise bu hafta Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde olacak. "Karlar Ülkesi 2 Mavi Şato" isimli müzikli çocuk oyunu 23 Nisan Cumartesi günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında miniklerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Yalova'da büyük bir coşku ile kutlayacağız. Çocuklarımız için birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Programımız iki gün boyunca sürecek. Eğlenceyi zirvede yaşamak adına tüm çocuklarımızı düzenleyeceğimiz etkinliğimize davet ediyorum." ifadesini kullandı.