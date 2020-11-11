Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

11.11.2020 23:57
Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı, System.String[]

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik suçlamasıyla ilgili yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 firarinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olay

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Antalya'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdıklarını tespit ettiği 18 kişinin yakalanması amacıyla 200 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen 19'u yabancı uyruklu 31 kadın yakalanmış, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilmişti. Yalova'da belirlenen 2 eğlence merkezi ile şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramada ise 128 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 6 şişe sahte içki ele geçirilmişti.

Yalova Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Kaçakçılık, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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