Yalova Özgür Özel Vaat Edecekleri Bir Şey Yok

Özgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yokCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de beka sorunu olmadığını belirttiği konuşmasında iktidarı eleştirerek, "Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlar" dedi.

Özgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yok



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de beka sorunu olmadığını belirttiği konuşmasında iktidarı eleştirerek, "Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlar" dedi.



Yalova Belediye Başkanı ve CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman ile belediye meclis üyelerinin tanıtım toplantısına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ile il yönetimi ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Özgün Özel, iktidarı eleştirerek, "Umudu tükettiği için artık korkunun siyasetini yapan birilerini dinlemek zorundayız. Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlar? dedi.



Toplantıda CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman da bir konuşma yaptı. Salman, ardından meclis üyesi adaylarını tanıttı.



Görüntü Bilgisi



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-Salondan genel görüntü



-Özgür Özel konuşma



Haber-Görüntü: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, DHA



(Tür: Yurt)

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