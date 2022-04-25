YANAN ARAÇTAN KURTARAN POLİSLERE, ANNE- KIZDAN TEŞEKKÜR - Son Dakika
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YANAN ARAÇTAN KURTARAN POLİSLERE, ANNE- KIZDAN TEŞEKKÜR

25.04.2022 08:59
YANAN ARAÇTAN KURTARAN POLİSLERE, ANNE- KIZDAN TEŞEKKÜR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alev alan araçta mahsur kalan Mihriban (76) ile kızı Arzu Söylemez'i (45) polisler kurtardı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alev alan araçta mahsur kalan Mihriban (76) ile kızı Arzu Söylemez'i (45) polisler kurtardı. Tedavilerinin ardından emniyete giden anne ile kızı, kendilerini kurtaran Ahmet Gezmen ile ekibine teşekkür etti. Mihriban Söylemez, Allah razı olsun. O anda çok acayip şeyler yaşadık dedi.

Olay, 16 Nisan'da Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İlçedeki etkinliğe katılan Mihriban ve kızı Arzu Söylemez'i evine bırakmak isteyen Selahattin Doğancı'nın kullandığı 67 ABY 723 plakalı otomobilin motor kısmında yangın başladı. Sürücü alevleri fark edince araçtan inerken, anne ile kızı mahsur kaldı. İhbarla bölgeye polislerden Ahmet Gezmen, yangın tüpü ile alevlere müdahale etti, anne ile kızını araçtan çıkardı. Sinir krizi geçiren anne ile kızı hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tedavilerinin ardından taburcu olan anne ile kızı, emniyete giderek kendilerini kurtaran polislere teşekkür etti. Anne ve kızı, Ahmet Gezmen, Ülkem Kılıç ve Mahmut Gökhan Türker'e çiçek verdi. Polislere teşekkür eden Mihriban Söylemez, Allah, razı olsun. O anda çok acayip şeyler yaşadık. Yüz bin kere Allah razı olsun. İşlerinde başarılar diliyorum. Rabbi'm bütün kötülüklerden, kazalardan, belalardan korusun dedi.

Arzu Söylemez de Bütün polis teşkilatına ve Ahmet beyin ekibine çok teşekkür ediyorum. Yaşıyorsak, sayelerinde diye konuştu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANAN ARAÇTAN KURTARAN POLİSLERE, ANNE- KIZDAN TEŞEKKÜR - Son Dakika


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