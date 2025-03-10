Yapay Zeka ile Müşteri Kaybı Çözümü - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Müşteri Kaybı Çözümü

Finans sektöründe yapay zeka destekli sistemler, müşteri kaybını önleyerek karlılığı artırıyor.

10.03.2025 14:32
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(İSTANBUL) - Finans sektöründe müşteri kaybı (churn) oranlarının yüksekliği, şirketlerin karlılığını olumsuz etkileyen temel unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Şirketlerin gelir kaybına yol açan bu sorunu önlemek için geliştirilen yapay zeka destekli sistemler, gerçek zamanlı veri analizi ve kişiselleştirilmiş müdahalelerle sektörde fark yaratıyor.

Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı müşteri kaybı sorununa çözüm getiren yapay zeka destekli sistemler, finans sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu sistemler sayesinde, müşterilerin harcama alışkanlıkları, şikayet sıklıkları ve sosyal medya etkileşimleri gibi çeşitli faktörler değerlendirilerek kayıp riski hesaplanıyor. Gerçek zamanlı veri analizi ve makine öğrenimi algoritmalarıyla çalışan bu teknolojiler, müşteri davranışlarındaki ani değişiklikleri tespit ederek anlık çözümler sunuyor.

Öne çıkan model: Yapay zeka ile müşteri kaybına çözüm

Rutgers Üniversitesi Matematiksel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Şener Alptekin, yapay zeka tabanlı sistemlerin finansal kuruluşlar için sunduğu avantajlara dikkat çekti. Prof. Alptekin, "Gerçek zamanlı veri akışıyla çalışan bu sistemler, müşteri davranışlarındaki ani değişiklikleri anında tespit edebiliyor. Bu, finansal kuruluşlar için müşteri kaybını önlemede devrim niteliğinde bir adım" dedi.

American Express New York Genel Merkezi'nde görev yapan Kıdemli Ürün Yöneticisi Merve Özkurt Baş ise geliştirdikleri modelin finans sektörüne getirdiği yenilikleri şu sözlerle anlattı:

"Yapay zeka modelimiz, yalnızca geçmiş veriye dayalı analiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterinin anlık etkileşimlerini, sosyal medya aktivitelerini ve finansal alışkanlıklarını gerçek zamanlı işleyerek kayıp riskini minimuma indiriyor. Bu proaktif yaklaşım, finans sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırıyor."

Veri odaklı dönüşümde yapay zekanın kaçınılmaz rolü

Baş, ABD finans sektörünün veri odaklı dönüşümünde yapay zekanın artık kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak, şunları ekledi:

"Şirketler artık müşteri kaybını önlemek için yalnızca kampanya yönetimi değil, bireysel müşteri davranışlarını öngören ve anlık müdahaleler sunan sistemlere yatırım yapıyor. Biz de bu dönüşümün merkezinde yer almayı hedefliyoruz."

Müşteri deneyiminde yeni bir dönem

Sistemlerin müşteri deneyimi üzerindeki olumlu etkisine de değinen Baş, "Bu model, yalnızca finansal kazancı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de güçlendiriyor. Örneğin, sadakat oranı düşük müşterilere özel fırsatlar sunarak onların şirkete bağlılığını artırıyor" dedi.

Gelecek vizyonu: Yapay zekayla şekillenen finans sektörü

Uzmanlara göre, gelecekte yapay zekanın finans sektöründeki rolünün daha da artması bekleniyor. İnovatif çözümler sunan girişimlerin pazarda daha büyük bir pay alacağı öngörülürken, müşteri odaklı yapay zeka sistemleri sektörde rekabet avantajı sağlamada belirleyici olacak. Finans sektöründe müşteri kaybını minimize etmek ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen kuruluşlar için yapay zeka destekli çözümler, geleceğin vazgeçilmez unsuru olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Müşteri Kaybı Çözümü - Son Dakika

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