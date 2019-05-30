Yargı Reformu Strateji Belgesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yargı Reformu Strateji Belgesinin Türkiye'nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inandıklarını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yargı Reformu Strateji Belgesinin Türkiye'nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Avdagiç, "Yargı reformu, bugüne kadar yapılan bütün reformların anasıdır. Ortaya konan hedefler, tüm ekonomik tedbirlerin reel sektör tarafından içselleştirilmesini de sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç iş ortamının iyileştirilmesi için de yargı sisteminin doğru ve güvenilir işlemesinin yerli ve uluslararası yatırımlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği (AB) kriterlerine ve hedefine vurgu yapılmasını da önemli bulduklarını belirten Avdagiç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile AB'ye tam üyelik hedefinin güçlendiğini aktardı.

Şekib Avdagiç, "Yargı Reformu Strateji belgesinin, Türkiye'nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, toplumda adalet duygusunun güçlendirilmesi, kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleriyle hızlandırılmasını hedefleyen düzenlemelerin demokrasimizi güçlendireceğini vurguladı.

Türkiye'nin Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ana istikametinin halkına, bölgesine ve yatırımcıya güven vermek olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki, Türkiye'nin ekonomik anlamda yeni bir raya geçmesini sağlayacak en büyük yapısal reform, yargı reformudur. Girişimciye dost, emekçiye dost, yabancı yatırımcıya dost, kısacası ekonomi dostu bir hukuksal yaklaşım, Türkiye'nin ekonomik ufkunu genişletecektir. Yargı reformunda ne kadar başarılı olursak, Türkiye'yi ekonomik açıdan da o kadar güvenli bir liman haline getirebiliriz. Cumhurbaşkanımızın 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet ile ana başlıklarını ve ruhunu ortaya koyduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni iş dünyası olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Düzenlemeler Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi, diğer yandan da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine bağlılığının da teyit belgesi niteliğini taşımaktadır. Bu konudaki siyasi irade ortaya konulmuştur. Sıra artık, ilgili yasa ve düzenlemelerin bir an önce hazırlanması ve zaman geçirilmeden uygulamaya konulmasındadır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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