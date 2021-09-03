Üye Girişi
Yargıtay 28 Şubat davasının dosyalarını yerel mahkemeden istedi - Son Dakika

Yargıtay 28 Şubat davasının dosyalarını yerel mahkemeden istedi

03.09.2021 12:52
Yargıtay 28 Şubat davasının dosyalarını yerel mahkemeden istedi, System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasının sanık avukatlarının itirazı üzerine dava dosyalarını yerel mahkeme olan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden incelemek için istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasının sanık avukatlarının itirazı üzerine dava dosyalarını yerel mahkeme olan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden incelemek için istedi.

28 Şubat davasına ilişkin aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de yer aldığı 14 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararına ilişkin ilam, infaz savcılığına gönderilmişti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dava dosyalarının incelenmesinin ardından infaz savcılığı sanıklar hakkında yakalama çıkarılmıştı.

Yakalama kararının ardından tutuklanıp ceza evine gönderilen 14 sanığın avukatları itirazda bulundu ve yapılan itirazların üzerine bin 700 klasörlük dava dosyaları Yargıtay tarafından incelenmek üzere istendi. Sanık avukatları yeniden yargılama yapılması için Yargıtay'a başvuru yapmasının üzerine ve İtirazların değerlendirilmesiyle 28 Şubat davasında karara bağlayan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyalar mahkeme kalemince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Yargıtay'a gönderilecek itirazlar, ceza üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmaması sonucunda karar dosyası Yargıtay Genel Kuruluna verilecek.

Öte yandan hükmü bozulan sanıklardan Erdoğan Öznal, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in yeniden yargılanması 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

(Engin Yağcı/İHA)

Yargıtay 28 Şubat davasının dosyalarını yerel mahkemeden istedi

Yargıtay, 28 Şubat, Mahkeme, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yargıtay 28 Şubat davasının dosyalarını yerel mahkemeden istedi - Son Dakika


Son Dakika

Av yasağı sonrası balıklar tezgahlarda yerini aldı! Levrek150, çipura 60 liradan satılıyor 14:57 Av yasağı sonrası balıklar tezgahlarda yerini aldı! Levrek150, çipura 60 liradan satılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik etti 14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik etti 16 yaşındaki genç, takla atan araçta yanarak can verdi 14:37 16 yaşındaki genç, takla atan araçta yanarak can verdi
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız 14:09 Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı 13:49 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı 13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti 12:35 Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti

Son Dakika Haberleri
14:53 Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde slogan atıp gerginlik çıkaran 4 kişiye para cezası verildi
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik etti
14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti
14:14 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi
14:08 La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı
14:06 Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı
13:48 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı
13:45 Putin'den "Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
13:43 Sevenler sonunda kavuşacak! Kolpaçino hayranı olan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den ev daveti!
13:20 Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı
Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı         
14:57
Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde slogan atıp gerginlik çıkaran 4 kişiye para cezası verildi Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde slogan atıp gerginlik çıkaran 4 kişiye para cezası verildi         
14:54
Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı! 15 liraya satılırken fiyatı 30 liraya çıktı. Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı! 15 liraya satılırken fiyatı 30 liraya çıktı.         
14:43
1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı         
14:27
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor         
14:03
Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler         
13:30
Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti         
12:40
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız         
12:01
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 15:00:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay 28 Şubat davasının dosyalarını yerel mahkemeden istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement