Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı - Son Dakika

Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

Bosna Hersek'te 1995 yılının temmuz ayında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen 9 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Bosna Hersek'te 1995 yılının temmuz ayında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen 9 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

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Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü soykırımının 25. yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta BM askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından çıkarılarak omuzlar üzerinde mezarlığa getirildi.

Dün Visoko'dan yola çıkarak Potoçari'ye getirilen ve gece eski fabrika binasında kalan tabutların mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Bu yıl 9 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek

Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 9 kurban daha yarın öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic olacak.

Toprağa verilecek diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle:

"Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bosna - Hersek, Srebrenitsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:34 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı - Son Dakika
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