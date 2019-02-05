Yaşar, Kanser Günü Dolayısıyla Konukevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla 2013 yılında hizmete giren Zübeyde Hanım Konukevi'ni ziyaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla 2013 yılında hizmete giren Zübeyde Hanım Konukevi'ni ziyaret etti.



Açıldığı günden bu yana 100 bine yakın vatandaşın faydalandığı Zübeyde Hanım Konukevi'nde vatandaşlarla öğle yemeği yiyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Onkoloji Hastanesine yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce hasta ve yakınları için açtığımız konukevimizden sağlığına kavuşarak ayrılan her hastamız bizim için mutluluk kaynağı. 10 yıldır Yenimahalle'de çok başarılı işler yaptık ancak en hayırlısı ve beni en çok mutlu eden projemiz bu konukevi oldu" dedi.



Kanser tedavisi gören 120 vatandaşla sohbet eden Yaşar, şunları kaydetti:



"Ben 1963'te Yenimahalle'ye geldiğimde esnaflığa başladım. Onkoloji Hastanesinin her önünden geçtiğimde içim burkulurdu. Ankara dışından gelen gariban hasta yakınları parklarda, banklarda yatardı. O bölgelerdeki gecekondular hasta yakınlarına kiralanırdı, 15-20 kişi bir arada yaşardı. Yenimahalle'de göreve başladıktan sonra hayata geçirdiğimiz Zübeyde Hanım Konukevi bütün bu sıkıntılara son verdi. Zaten moral ve motivasyona ihtiyacı olan hastalarımız çağdaş ve hijyenik bir ortamda sağlıklarını tekrar kazanmak için mücadele edebiliyor. Binlerce teşekkür ve hayır duası alıyoruz. Başımı yastığa koyduğumda beni en çok mutlu eden işimin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim bu hizmetimiz de sizin tedavinize ne kadar destek sağlarsa biz o kadar mutlu oluruz. Ama asıl mutluluğu siz buradan iyileşerek memleketlerinize döndüğünüzde yaşıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hepinize sağlıklı bir ömür diliyorum."



Burası bizim sıcak yuvamız



Kastamonu'dan gelen ve Radyo Terapi Polikliniğinde tedavi gören Konukevi sakinlerinden Halime Küçükaslan da kısa bir konuşma yaparak konukevinde kalan hastalar adına Başkan Yaşar'a teşekkür etti. Küçükaslan "Kanser hastalığı maalesef bizleri maddi-manevi kayıplara uğratıyor. İşte bu noktada size minnettarız. Zaten bizler hastalıkla mücadele ediyoruz. Hastaneden dönüp gelince burada bir aile ortamı, güler yüzlü personeller, sıcak bir yemek, temiz bir yatak bulmak büyük bir nimet. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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