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YAŞLILAR 'DİJİTAL OKUR-YAZAR' OLUYOR - Son Dakika

YAŞLILAR 'DİJİTAL OKUR-YAZAR' OLUYOR

21.01.2022 12:29

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi, cep telefonlarının, tablet bilgisayarların ve internetin hizmetlere ulaşmada temel unsur haline gelmesiyle yaşlılar için ortaya çıkan eşitsizlikleri kaldırmayı hedefleyen eğitim programına başladı.

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi, cep telefonlarının, tablet bilgisayarların ve internetin hizmetlere ulaşmada temel unsur haline gelmesiyle yaşlılar için ortaya çıkan eşitsizlikleri kaldırmayı hedefleyen eğitim programına başladı. 'Ben doğru kullanıyorum' programıyla 65 yaş ve üzerini kadınlar, torunlarıyla görüntülü görüşme yapmayı, internet üzerinden fatura ödemeyi öğreniyor.

Dünyanın 2 yıldır mücadele ettiği pandemi ve hızla gelişen dijital teknolojiler, öğrenme şekillerinden çalışma konuşlarına hayata dair geleneksel yapıları ve yöntemleri değiştirdi. Artık bayramlar görüntülü telefon görüşmesiyle kutlanıyor, öğrenciler bilgisayardan derse katılıyor, market alışverişi evden çıkmadan yapılıyor. Ancak özellikle 65 yaş ve üstü kişiler, bu dijital çağın avantajlarından faydalanamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı yüzde 79. Bu oran yaşlılarda ise 27.1. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi de buradan hareketle yaşlıların dijital becerilerini geliştirmek ve dijital hizmetlere erişmelerinin önündeki engelleri kaldırmak için 'Ben doğru kullanıyorum' isimli eğitim programını başlattı. 65 yaş ve üzeri kadınlara yönelik eğitim programı, Antalya cityLAB koordinasyonunda SENEX Yaşlanma Çalışmaları Derneği'yle birlikte yürütülüyor.

ALTI HAFTALIK EĞİTİM

İlk grup eğitimleri Muratpaşa Belediyesi Çiftekuyalar Yaşlı ve Komşu Evi'nde veriliyor. Program koordinatörü ve eğitmen Gül Şahin Kaya, programın 5 modülden oluştuğunu ve 6 hafta devam edeceğini kaydetti. Yaşlıların dijital yetkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kaya, "Bu eğitimler sonucunda yaşlı kadınların dijitalde verilen hizmetlere kendilerinin ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Aslında onlarını nasıl öğrenebileceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Programın tamamlanmasıyla e-devlet uygulamalarına girebilecekler, HES kodları alabilecekler, dijital bankacılığı kullanabilecek duruma gelecekler" diye konuştu.

'WHATSAPP'TAN FOTOĞRAF GÖNDEREBİLİYORUM'

73 yaşında yeniden öğrenci olan Suna Güler, 'Ben doğru kullanıyorum' programına katılmadan önce sadece telefonunu açmayı, kapamayı bildiğini söyledi. Güler, "Şimdi, Allaha şükür her şeyi öğrettiler. Resim çekmeyi, her şeyi öğrendim daha da öğreneceğiz" dedi. 72 yaşındaki Suzan Hızır ise yaşlıları düşündüğü için Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Ümit Uysal'a teşekkür ederken "Fotoğraf çekmesini, kamerayı değiştirmeyi, ayarları bilemiyordum. Şimdi, fotoğraf çekmeyi, whatsapp'tan atmayı öğrendim. Oğlum, ziyaretinde geldiğinde e-devlet'ten işlerimi yapıyor. Elektrik ve su faturaların ödemek için bankaya gidiyorum ya da çocuklarıma yaptırıyordum. Ama kendim bilsem çözerim. Bu eğitimle onu da öğreneceğim" şeklinde konuştu.

YAŞLILAR 'DİJİTAL OKUR-YAZAR' OLUYOR
YAŞLILAR 'DİJİTAL OKUR-YAZAR' OLUYOR
YAŞLILAR 'DİJİTAL OKUR-YAZAR' OLUYOR
YAŞLILAR 'DİJİTAL OKUR-YAZAR' OLUYOR

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Muratpaşa, Antalya, Market, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAŞLILAR 'DİJİTAL OKUR-YAZAR' OLUYOR - Son Dakika


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