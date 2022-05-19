Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı - Son Dakika
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Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı

19.05.2022 21:02

Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı - Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin getirdiği kazalar kamerada Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı

- Dikkatsizlik ve kural ihlallerinin getirdiği kazalar kamerada

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına nisan ayında meydana gelen trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülerde; Adapazarı ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden gelen kamyonet ile Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan yolcu minibüsünün kavşakta çarpışması yer aldı. Kural ihlalinin getirdiği bir diğer kazada, Adapazarı ilçesi Milli Egemenli Caddesi'nde sinyalizasyon ışıklarının kırmızı yandığı esnada geçmeye çalışan taksi ile yaya geçidinden geçen motosikletin çarpışması kaydedildi.

Dikkatsizliğin beraberinde getirdiği kazanın görüntüsünde ise Serdivan ilçesi Serdivan Caddesi'nden Dağköy Sokak'a dönen otomobilin, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpması yer aldı.

Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı
Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı
Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı
Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Kazaları, Sakarya, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı - Son Dakika
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