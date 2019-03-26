Yazıcıoğlu Sevgisi Salona Sığmadı

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Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor

Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Sert Tepki: Nasıl Oluyor da İsrail'e Peşkeş Çekebiliyorsun!