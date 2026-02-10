YEDAM'dan Anneler için Kumar Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika
YEDAM'dan Anneler için Kumar Bağımlılığı Eğitimi

YEDAM\'dan Anneler için Kumar Bağımlılığı Eğitimi
10.02.2026 11:48
Bitlis YEDAM, sanal kumar bağımlılığını önlemek amacıyla annelere yönelik eğitimler düzenliyor.

Bitlis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), son yıllarda aile yapısını tehdit eden sanal kumar bağımlılığının önlenmesi, bu konudaki mücadelenin daha etkin yürütülmesi amacıyla hedef kitle olarak belirlediği annelere yönelik eğitimler düzenliyor.

Her türlü bağımlılıkla mücadelenin yürütüldüğü YEDAM'da, dijital platformların yaygınlaşmasıyla toplumsal sorun haline gelen sanal kumar bağımlılığına karşı çalışmalara ağırlık veriliyor.

İl merkezi ve ilçelerdeki aile destek merkezleri ve farklı platformlarda etkinlikler düzenleyen YEDAM görevlileri, anneleri sanal kumar bağımlılığının birey ve aile üzerindeki etkileri hakkında bilgilendiriyor.

Bu kapsamda Tatvan ilçesindeki aile destek merkezine giden YEDAM'da görevli Klinik Psikolog Ceylan Esin Öntürk, bir araya geldiği annelere kumar bağımlılığıyla baş etmenin yolları, bağımlılığın belirtileri ve aile içi iletişim konularında bilgiler verdi.

Düzenlenen eğitim faaliyetleriyle annelerin, eşlerinin ve çocuklarının davranışlarını daha dikkatli gözlemleyerek bağımlılığın erken evrede tespit edilmesine katkı sunması hedefleniyor.

"Özellikle annelerle yaptığımız çalışmaları çok önemsiyoruz"

Psikolog Öntürk, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır YEDAM'lardaki kursiyerlere yönelik alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bireylerin farkındalığını ve bağımlılıkla baş etme becerilerini artırmayı amaçladıklarını belirten Öntürk, şöyle konuştu:

"Eğitimlerden olumlu sonuçlar alıyoruz. Özellikle eğitimlerde YEDAM'ı duyan ve merkezimize başvuran danışan sayılarımız artıyor. Kumar bağımlılığı açısından risk bulunduran veya tamamen iyileşme sağlayan danışanlarımız mevcut. Bu eğitimleri önemsiyoruz. Buradan bize ulaşan danışanlarımız tedavi imkanı bulabiliyor."

Tatvan'da sanal kumar bağımlılığı hakkında eğitim düzenlediklerini anlatan Öntürk, şunları kaydetti:

"Sağlıklı nesiller yetiştirmek, kumar bağımlılığı konusunda anneleri bilinçlendirmek ve aileleri güçlendirmek adına YEDAM'daki kadınlara kumar bağımlılığına karşı eğitim verdik. Teknoloji, oyun ve özellikle de sanal kumar bağımlılıkları noktasında kadınları bilinçlendirdik. Özellikle annelerle yaptığımız çalışmaları çok önemsiyoruz çünkü anneler çocukların ilk temas kurduğu kişiler. Sağlıklı nesiller ve çocuklar yetiştirebilmek için kumar bağımlılığı noktasında nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında anneleri bilgilendirdik."

İl merkezi ve ilçelerde çok sayıda eğitim düzenlediklerini ifade eden Öntürk, kendilerine başvuran birçok danışanı bağımlılıktan kurtardıklarını vurguladı.

"Bundan sonra çocuklarımın üzerinde dikkatim daha fazla olacak"

Eğitime katılan iki çocuk annesi Türkan Acar ise sanal kumar bağımlılığı konusunda kendilerine eğitim verildiğini belirterek, "Eğitimde anlatılanlarla daha fazla bilgi sahibi olduk. Dikkat etmemiz gereken konular var. Herkesin elinde teknoloji olduğu için önüne geçemiyoruz, farkına varamıyoruz ve sonradan belirtileri çıkıyor. Bundan sonra çocuklarımın üzerinde dikkatim daha fazla olacak. Çocukları sanal oyunlardan uzak tutmak için daha dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

İki çocuk annesi Ayşe Kader Aydoğan da kumar bağımlılığının kötü sonuçlarının olduğunu dile getirerek, bunların yaşanmaması için herkesin bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEDAM'dan Anneler için Kumar Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika

