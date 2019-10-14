Yemek ve Kültür’le “tadında” bir sonbahar
24 dakika önce
Yemek ve Kültür'ün sonbahar sayısında aralarında Enis Batur'un öğretim üyelerinden konu başlıklarına dek bir Yemek Fakültesi önerisinin de bulunduğu gastronomi kültürü üzerine yazılar yer alıyor.
Yemek ve Kültür'ün sonbahar sayısında aralarında Enis Batur'un öğretim üyelerinden konu başlıklarına dek bir Yemek Fakültesi önerisinin de bulunduğu gastronomi kültürü üzerine yazılar yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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