Son Dakika Haberleri: Yemek ve Kültür’le “tadında” bir sonbahar
Son Dakika Ekonomi Yemek ve Kültür’le “tadında” bir sonbahar

Yemek ve Kültür’le “tadında” bir sonbahar

24 dakika önce

Yemek ve Kültür'ün sonbahar sayısında aralarında Enis Batur'un öğretim üyelerinden konu başlıklarına dek bir Yemek Fakültesi önerisinin de bulunduğu gastronomi kültürü üzerine yazılar yer alıyor.

Yemek ve Kültür’le “tadında” bir sonbahar, System.String[]

Yemek ve Kültür'ün sonbahar sayısında aralarında Enis Batur'un öğretim üyelerinden konu başlıklarına dek bir Yemek Fakültesi önerisinin de bulunduğu gastronomi kültürü üzerine yazılar yer alıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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