Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Feshedildi

Yemen Şura Meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kendisini feshetme kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen Şura Meclisi Başkanı Ahmed Ubeyd bin Dağr, ABD merkezli X sosyal medya hesabından GGK'nin kendisini feshetme kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bin Dağr, GGK'nin kendini feshetmesini memnuniyetle karşıladığını, bölünmeyi derinleştiren yapıların sürdürülmesinin faydasız olduğunun kabul edilmesini takdirle karşıladığını ve güney meselesinin çözümü için her türlü diyalog sürecine olumlu yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Güney meselesinin silah zoruyla dayatılan tek taraflı projelerle değil, vatandaşların iradesine saygı gösteren ve Yemen'in birliğini koruyan kapsayıcı bir siyasi süreçle çözülebileceğini vurgulayan Bin Dağr, güneydeki tüm siyasi güçler ve kanaat önderlerine dışlayıcılıktan uzak ve sorumlu bir yaklaşımla diyalog süreçlerine olumlu katkı sunmaları çağrısında bulundu.

GGK Başkanlık Komitesi Genel Sekreteri Abdurrahman es-Subeyhi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, konseyin tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurmuştu.

Bu kararın Suudi Arabistan'daki Diyalog Konferansı'na katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydeden Subeyhi, güneye ilişkin hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurgulamıştı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, güney meselesinin, Riyad'da gerçekleştirilecek Diyalog Konferansı yoluyla uluslararası toplumun desteğiyle somut bir sürece girdiğini kaydetmişti.

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK Başkanı Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.