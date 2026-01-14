Yemen'de İnsani Durum Kötüleşiyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Yemen'deki insani durum ele alınırken, yetkililer yeni gelişmeler ışığında ülkedeki "kırılgan dengeye" dikkati çekti.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde, " Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında gerçekleştirilen BMGK toplantısında, Yemen'le ilgili aylık raporlar değerlendirildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, BMGK üyelerine yaptığı konuşmada, son aylarda Yemen'de "temel siyasi ve güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendiren" bir dizi önemli gelişme yaşandığını vurguladı.

"Güney Yemen'deki gelişmeler, bu kırılgan dengenin ne kadar hızlı bozulabileceğini ve süreci güvenilir bir siyasi yola yeniden oturtmanın ne kadar kritik olduğunu vurgulamaktadır." ifadelerine yer veren Grundberg, kapsamlı bir yaklaşım olmadan, Yemen'deki sorunların, ülkenin gidişatının kalıcı bir özelliği olmaya devam edeceğini söyledi.

Grundberg, "Son günlerde askeri gerilim azalmış, genel istikrar sağlanmış olsa da, güneyin bazı bölgelerindeki güvenlik durumu kırılganlığını koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM Özel Temsilcisi, Yemen için kalıcı ve somut çözümlerin yalnızca Yemenli paydaşların aktif istekliliğini değil, aynı zamanda bölgenin uyumlu ve birleşik desteğini de gerektirdiğini belirtti.

Ayrıca, bölgedeki sorunların çözümü için farklı bakış açılarının da dikkate alınması gerektiğini aktaran Grundberg, "Güneyin geleceği tek bir aktör tarafından veya güç kullanarak belirlenemez." diye konuştu.

Grundberg, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliğinde bölgedeki çeşitli aktörlerle diyalog girişiminin, sorunun siyasi katılım yoluyla ele alınması konusunda bir fırsat sunduğunu belirtti.

"2026 yılına başlarken, Yemen'deki insani kriz daha da kötüleşti"

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, Yemen'deki insani durumun yeni yılda daha da kötüye gittiğini belirtti.

Rajasingham, "2026 yılına başlarken, Yemen'deki insani kriz daha da kötüleşti. İhtiyaçlar artıyor, erişim kısıtlanıyor ve finansman yetersiz kalıyor. Sonuç olarak, milyonlarca Yemenli hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları yardımı alamıyor." ifadelerine yer verdi.

Son bir ayda yaşanan askeri gerilime dikkati çeken Rajasingham, Yemen'in güneyinde yaşananların bölge halkı için "son derece istikrarsız" bir durum oluşturduğunu, aileleri yerinden ettiğini, sivil ve insani hareketliliği aksattığını dile getirdi.

OCHA yetkilisi, "18 milyondan fazla Yemenli, yani nüfusun yarısı, önümüzdeki ay ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacak." dedi.

Yemen'deki beş yaş altı çocukların neredeyse yarısının ciddi şekilde yetersiz beslendiğini aktaran Rajasingham, "Geçen yılki fon yetersizlikleri nedeniyle, kritik beslenme müdahaleleri için hedeflenen yaklaşık 8 milyon kişiden yalnızca 2 milyona ulaşılabildi." değerlendirmesinde bulundu.

Rajasingham, Husiler'in fiili kontrolündeki bölgelerde, 73 BM personelinin sürekli olarak gözaltında tutulduğunu hatırlatarak, söz konusu personelin kurtarılması ve Yemen'deki sivillere daha fazla insani yardım sağlanması için destek istedi.