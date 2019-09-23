Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında kural hatası mı var? Açıklama geldi...
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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında kural hatası mı var? Açıklama geldi...

49 dakika önce

Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçında tıpkı Alanyaspor-Fenerbahçe maçında olduğu gibi kural hatası tartışmaları yaşandı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında kural hatası mı var? Açıklama geldi..., System.String[]

Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçında tıpkı Alanyaspor- Fenerbahçe maçında olduğu gibi kural hatası tartışmaları yaşandı.


Karşılaşmada Yeni Malatyaspor sağdan taç atışını hızlı kullandı. Hakem Arda Kardeşler oyunu durdurarak yeniden kullanmasını istedi.


Taç el değiştirmezken Malatyasporlu futbolcu, hakemin gösterdiği yerden taç atışını yeniden kullandı.


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Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü Alanyaspor maçı taç atışından yediği golle 1-1 beraberliğe gelmiş, sarı-lacivertli takım taç atışının yanlış kullanıldığı için el değiştirmesi gerektiğini belirterek atışı yeniden Alanyaspor'un kullanması sebebiyle bir kural hatası olduğu iddiasında bulunmuştu.


BÜLENT YAVUZ: ARDA KARDEŞLER'İN KARARLARI DOĞRUYDU


Bülent Yavuz, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler'in iki taç atışını tekrarlatmasını değerlendirdi.


Alanya-Fenerbahçe maçından sonra Yeni Malatya-Galatasaray maçında da 2 taç atışı tartışma yaratttı. Peşinen söyleyeyim geçen hafta Halis Özkahya, dünde Arda Kardeşler, taç kararlarında doğruydu.


32'de Kardeşler, yerinden kullanması için düdüğüyle ikaz ederken eş zamanlı Chebake, atışı kullandı. Hakem atışı prosedüre uygun tekrarlattı.


88'de hakem eliyle tacın yerini uzun uzun gösterse de Guilherme, yerinden kullanmadı ve taç el değiştirdi. Karar doğru. Taçta takdir hakkı vardır. Ömer Bayram'a ikinci sarı kart çıkmaması da doğru, çünkü net bir basma yok.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:00 
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