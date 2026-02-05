Yeni START Anlaşması Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni START Anlaşması Sona Erdi

05.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Rusya'nın nükleer silahlarını sınırlayan Yeni START anlaşması sona erdi. Tepkiler geldi.

(ANKARA) - Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel güvenliğin önemli anlaşmalarından biri sayılan ve ABD ile Rusya'nın nükleer kapasitelerini sınırlayan Yeni START anlaşması, bugün itibarıyla sona erdi. İki ülkenin nükleer cephaneliklerine dair yasal bağlayıcılığın ortadan kalkmış olmasına Katolik Kilisesi Lideri Papa Leo ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden tepki geldi.

ABD ve Rusya arasındaki nükleer Yeni START anlaşması sona erdi. Anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte, Washington ve Moskova konuşlandırdıkları stratejik nükleer savaş başlığı sayısını arttırma konusunda serbest kaldı. Bu durum, ABD ve Rusya'yı on yıllardır ilk kez nükleer cephanelikleri üzerinde herhangi bir yasal bağlayıcılık veya denetim mekanizması olmaması yolunu açtı.

2010 yılında Prag'da imzalanan ve her iki tarafın konuşlanmış stratejik savaş başlığı sayısını bin 550 ile sınırlandıran Yeni START, aynı zamanda taraflara karşılıklı veri akışı ve yerinde denetim zorunluluğu getiriyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmasının sona ermesine ilişkin "Yeni START taraflarının artık anlaşma kapsamındaki hiçbir yükümlülük veya simetrik beyanla bağlı olmadığını varsayıyoruz" açıklamasını yaptı.

Moskova, "sorumlu ve dengeli hareket etme niyetinde olduğunu" belirtse de "ulusal güvenliğe yönelik ek tehditler algılaması durumunda kararlı askeri-teknik önlemler almaya hazır olduğunu" bildirdi.

Washington'ın "Çin şartı" ısrarı

ABD cephesinde ise Başkan Donald Trump, anlaşmanın bitişine ilişkin "Süresi dolarsa dolar, biz sadece daha iyi bir anlaşma yaparız" dedi. Ancak Washington yönetimi, "daha iyi bir anlaşma" tanımının içine "nükleer kapasitesini hızla artıran Çin'in de dahil edilmesini şart koştuklarını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün yaptığı değerlendirmede, "Trump'ın nihai kararını henüz vermediğini ancak Çin'in devasa ve büyüyen stokları göz önüne alındığında, Pekin'i kapsamayan bir anlaşmanın 21. yüzyılda anlamsız olduğunu" belirtti.

Dünyadan tepkiler: Papa Leo "Mekanizmanın yok olmasına izin vermeyin" dedi

Anlaşmanın bitişi küresel liderleri de harekete geçirdi. Katolik Kilisesi lideri Papa Leo, haftalık kabulünde ABD ve Rusya'ya seslenerek, "Bu mekanizmanın yok olmasına izin vermeyin. Korku ve güvensizlik mantığını, ortak iyiliğe dayalı bir etik anlayışla değiştirmek her zamankinden daha acil" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de "tarafları zaman kaybetmeden yeni bir çerçeve üzerinde anlaşmaya ve müzakere masasına dönmeye" çağırdı. Guterres, mevcut durumu "uluslararası barış ve güvenlik için vahim bir an" olarak nitelendirerek, "nükleer silah kullanım riskinin on yıllardır görülen en yüksek seviyeye ulaştığı" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni START Anlaşması Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:19
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:48:06. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni START Anlaşması Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.