Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde bugün metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklendiğini duyurarak sel ve su baskınına karşı uyardı. Gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Marmara genelinde etkisini artırması, akşam saatlerinde de İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Trakya’da etkisini göstermeye başlayan sağanak, günün ilerleyen saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batı kesimlerine yayılacak. Uzmanlar, özellikle cuma akşamı İstanbul’da yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

TRAKYA’DA 3 İLE SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Çanakkale’nin batı kesimlerinde de yer yer kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.

Bu illerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklenirken, uyarıda sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Vatandaşların özellikle dere yatakları, alçak kesimler ve ana yollar çevresinde tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

SAĞANAK AKŞAM İSTANBUL’A ULAŞACAK

MGM’nin son tahminlerine göre yağış önce Trakya’da etkili olacak, ardından Marmara’nın kuzey ve batısına geçecek. Gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Marmara genelinde etkisini artırması, akşam saatlerinde de İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de de sağanak geçişleri öngörülüyor.

CUMA VE CUMARTESİYE DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık raporunda kentte cuma ve cumartesi günleri yağış geçişleri olacağını açıkladı. AKOM verilerine göre bugün İstanbul’da hava parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Sıcaklığın 14 ile 21 derece arasında seyretmesi, metrekareye 3 ila 10 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Cumartesi günü çok bulutlu ve çisenti şeklinde yağışlı bir hava öngörülüyor. Sıcaklığın 14 ile 19 derece arasında olacağı günde metrekareye 1 ila 4 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

AKOM’un tahminine göre pazar gününden itibaren İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle birlikte en yüksek sıcaklığın pazartesi 19, salı 18, çarşamba ise 17 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

“CUMA AKŞAMINA DİKKAT EDELİM”

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya’dan giriş yapan yağışın İstanbul’da cuma akşamı etkili olacağını ve yalnızca bir gece süreceğini belirtti. Şen, “Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil. O yüzden cuma akşamına dikkat edelim” dedi.

Gelecek hafta Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum hattında kuvvetli yağış ve sel riski bulunduğunu belirten Şen, kasımın ilk günlerinde İstanbul ve Marmara’yı da kapsayan batı bölgelerinde yeni bir yağış dalgası beklendiğini ifade etti. Şen, pastırma sıcaklarının ise kasımın ikinci haftasında görülebileceğini kaydetti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

MGM tahminlerine göre yarın Ankara’da 19 derece sıcaklık ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir’de sıcaklığın 25, Antalya’da 27, Adana’da 30, Diyarbakır’da 24, Erzurum’da 15, Trabzon’da 21 derece olması öngörülüyor. Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yerel yağışların etkili olabileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüTrakya BölgesiHava DurumuKırklarelisu baskınıÇanakkaleBalkanlarTekirdağİstanbulAkolukGüncelEdirneAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İngiltere’de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın
MESEM’lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
Ebru Şallı’dan oğlu Pars’la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum” Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Trabzonspor’un yıldızı kaza yaptı Arabası bu hale geldi Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Salah alev alev yanıyor 13 yıl sonra bir ilk Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon Tepkiler çığ gibi Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:59
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
10:49
Derbi öncesi sürpriz karar Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
10:41
Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera’nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:12
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
09:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
09:38
İstanbul’da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
İstanbul'da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
09:02
Salah alev alev yanıyor 13 yıl sonra bir ilk
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
08:53
Trabzonspor’un yıldızı kaza yaptı Arabası bu hale geldi
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
08:51
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
07:45
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 11:03:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei