Diyanet yeni yıl kutlamaları ve piyango için 'haram' dedi

Yeni asgari ücret için hangi lider ne dedi? En sert yorum Ali Babacan'dan

Yeni yıla girilmesine 1 hafta kala heyecan arttı. Kimi vatandaşlar 2023'e kutlamayla girmek için hazırlıklarını şimdiden yaparken, kimileriyse zengin olmanın umudunu bir kez daha piyangoya bağladı.

DİYANET'TEN YILBAŞI HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde yılbaşı kutlamaları ve piyango gibi şans oyunlarını ele aldı. Diyanet, hutbesinde yılbaşı kutlamalarının ve şans oyunlarının haram olduğunu belirtti.

"YILBAŞI KUTLAMALARI VE PİYANGO HARAM"

"Bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım" başlıklı hutbede, "Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır" ifadelerine yer verildi.

"BATIL ÖRF, ADET VE GELENEKLERİMİZİ HAYATIMIZA YANSITMAYALIM"

Hutbe şu şekilde devam etti: "Toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu hususta ümmetini şöyle uyarmaktadır: 'Kim bir kavme benzerse o da onlardandır.' Öyleyse, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım.

"KÜLTÜRÜNE YABANCILAŞAN BİR TOPLUM, MEDENİYET İNŞA EDEMEZ"

İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim. Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez. Tarihini bilmeyenler geleceklerini sağlam bir zemine oturtamaz.