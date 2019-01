Yeni Yılda Sındırgı Beyaza Büründü

Çocuklar ve aileler Cumhuriyet Meydanı ve parklarda keyifli vakit geçirerek karın tadını çıkarırken, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşların yardımına Sındırgı Belediyesi ekipleri koştu. Sındırgı – Akhisar yolu kertil bölgesinde kalan araçlara sıcak çay ve kek ikramında bulunan ekipler, kara sağlanan araçların çıkarılması için yardımda bulundu. Bunun yanında zincirleri olan vatandaşların zincirleri de belediye ekiplerince takıldı. Sındırgı – Simav , Sındırgı Balıkesir istikameti içinde durum aynıydı. Bazı duyarlı vatandaşlar da sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokak hayvanlarına ekmek ve mama verdi.

Karayolları, Büyükşehir ve Sındırgı Belediyesi koordineli çalışma ile vatandaşların mağduriyetini kısa sürede giderdi. Yol küreme, tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıkları ile harekete geçen ekipler, ibadethane, okul ve sık kullanılan bölgelerde de kaldırım ve yol temizlik çalışmalarını sürdürdü. Fiziki çalışmaların yanında sosyal medya ve SMS yoluyla vatandaşlar sürekli olarak bilgilendirildi. Mağduriyeti giderilen vatandaşlar belediye ekiplerine ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a teşekkürlerini ilettiler.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Belediyemiz her zaman afet durumlarına hazır. Ekiplerimiz kar yağışının başlaması ile çalışmalarını başlattı. Çok şükür ki küçük çaplı kazalar yaşansa da can kaybı olmaması sevindirici haber oldu. Yollarda kalan vatandaşlarımızın yardımına koşan ekiplerimiz, gece boyunca yol açma ve tuzlama çalışmalarını da sürdürdü. Tatil dönüşü olması ve vatandaşlarımızın kar yağışına hazırlıksız yakalanması yolda kalmalarına sebep oldu. Bizlere ulaşan ve ulaşmayan vatandaşlarımıza sahayı sürekli olarak kontrol eden belediye ekiplerimizyardım elini uzattı. Araçlarının çekilmesine yardımcı olundu, sıcak çay ve kek ikramında bulunuldu. Ana arterlerin dışında kırsal mahalle yollarımız ve ilçe merkezinde de hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Karayolları, büyükşehir ve belediye personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sındırgı Belediyesi her zaman vatandaşların yanında" sözlerine yer verdi.