Yeni Yönetim Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

30.01.2026 11:26
MEB, müdür ve müdür yardımcıları için yönetici yetiştirme programı şartı getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarda görev yapacak müdür ve müdür yardımcıları için Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programını tamamlama şartı getirildi.

MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapacak müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle, eğitim kurumlarında yöneticilik görevleri ikinci görev kapsamında yürütülecek ve görevlendirmelerde yazılı sınav, yönetici yetiştirme programı ve değerlendirme esas alınacak.

Yönetmeliğe göre, yönetici olarak görevlendirileceklerde yükseköğretim mezunu olma, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapma ve Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programını tamamlama şartı aranacak.

Müdür olarak görevlendirileceklerin daha önce yöneticilik yapmış olması ya da belirli sürelerle müdür yardımcılığı, müdür yetkili öğretmenlik veya şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olması gerekecek.

Yönetici adaylarının belirlenmesi amacıyla yapılacak yazılı sınavında konu dağılımı, genel kültür yüzde 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük yüzde 15, eğitim bilimleri yüzde 15, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30, mevzuat yüzde 20 olacak şekilde güncellendi.

Başarılı adaylar yönetici yetiştirme programına katılacak

Başarılı adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programına alınacak. Program uzaktan veya yüz yüze eğitim şeklinde uygulanacak, içeriği ve süresi Akademi tarafından belirlenecek.

Yönetmelikle yöneticilerin görev süresi 4 ders yılı olarak belirlendi. Aynı eğitim kurumunda aynı yöneticilik görevinde en fazla 8 ders yılı görev yapılabilecek. Yeniden görevlendirmelerde, değerlendirme il değerlendirme komisyonları tarafından yapılacak ve puan üstünlüğü esas alınacak.

Yönetmelikte, öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarında müdür ile yatılı kız öğrencisi bulunan kurumlarda en az bir müdür yardımcısının kadın adaylar arasından görevlendirilmesi öngörüldü.

Öte yandan, 5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

