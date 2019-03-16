Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

26 dakika önce

Endonezya'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Endonezya'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Cava Adası'ndaki Solo bölgesinde, Surakarta Kenti Şeriat Konseyi'nin (DSKS) organize ettiği dayanışma eylemine katılan yüzlerce kişi, terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için dua etti.?

Saldırıyı kınadıklarını belirten DSKS Halkla İlişkiler Sorumlusu Endro Sudarsono basına yaptığı açıklamada, çeşitli dinlerden tüm insanların, herhangi bir ülkede ibadet konusunda kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri gerektiğini vurguladı.?

Öte yandan Endonezya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bir Endonezya vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklarken, yaralanan baba-oğul iki Endonezyalının ise durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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