Yeni Zelanda'daki Katliamda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabı Cenaze Namazı Kılındı

Yeni Zelanda'daki katliamda hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındıBARTIN - Bartın'da, Yeni Zelanda'da 2 camide düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kılındı, terör saldırısı lanetlendi.

Yeni Zelanda'daki katliamda hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı



BARTIN - Bartın'da, Yeni Zelanda'da 2 camide düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kılındı, terör saldırısı lanetlendi.

Bartın Sivil İrade Platformu tarafından Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gıyabı cenaze namazı kılındı.

Açıklamalarda bulunan Bartın Sivil İrade Platformu sözcüsü Orhan Topçu, "Yeni Zelanda'daki Camide, Müslümanları katledenler, tüfeklerine; Kosova Savaşı'nm ve Viyana kuşatmasının isimlerini yazarak, bize tarihi hatırlattılar. Ancak, bu tarihleri, hangi kitaptan okudularsa, Allah şahit, bu millet, daha o kitabı yazmayı, bitirmedi. Harikalar asrındayız, onlar vurdukça bir ölüyor, bin dinliyoruz. Uyuyanımız uyanıyor, dağılanımız toparlanıyor. Cuma namazı esnasında, 49 masum Müslüman kardeşimizi şehit ettiler. Fakat bilemediler: 'Bize de şehitlik nasip eyle Rabbim' diyen, binlerce ruh dirildi bu cuma. Mescid-i Aksa'nın kapılarına dolanan, her zincir halkası, Selahaddin Eyyübi ruhlularımızı kuyularından çekip çıkardı. 'Bizler, kutsallarımızın ve mescitlerimizin uğradığı, bu alçaklığı, reddediyoruz' diyerek, silkelendiler. Dünyanın, barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Bu tür saldırıların, tesadüf olmadığı ve uzun yıllardır Batılı ülkelerde, İslam'a ve Müslümanlara karşı yöneltilen, düşmanca fikir, söylem ve uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıktığı görülmektedir" dedi.

Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı ve hayatını kaybedenler için dualar okundu.

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