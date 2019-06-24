Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığına Şerif Güngör seçildi
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Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığına Şerif Güngör seçildi

2 saat önce

Yeniden Refah Partisi Suluova İlçe Başkanlığına, kurucu başkan Şerif Güngör yeniden getirildi.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığına Şerif Güngör seçildi, System.String[]
Yeniden Refah Partisi Suluova İlçe Başkanlığına, kurucu başkan Şerif Güngör yeniden getirildi.
Suluova Öğretmenevi'nde tek liste ile gidilen olağan genel kurulda, kullanılan oyların tamamını alan Şerif Güngör, yeniden göreve seçildi.
Güngör, 10 Ocak 2019'da görevlendirilişinin ardından vakit kaybetmeden 5 kurucu üye ile Yeniden Refah Partisi Suluova İlçe Teşkilatını kurduklarını belirterek, "Manevi ve maddi kalkınmanın sağlanması ile yaşanılabilir, yeniden büyük Türkiye hedeflerine inşallah ulaşacağız." dedi.
Yönetim kurulu ise Mete Başak, Serdar Şahin, Berak Oluklu, Sedat Karaca, Mesut Çoban, Gökhan Kıroğlu, İsmail Çoban, Arslan Korkmaz, Metin Güler, Enes Hulisi Kartal, Bünyamin Lafçı ve Mehmet Uysal'dan oluştu.
Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:12 Kaynak: AA
Suluova, Refah Partisi, Güncel
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