Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda Bilecik Ön Plana Çıktı

Cumhurbaşkanlığı himayeleriyle Türkiye Belediyeler Birliği'nin organize ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumuna katılan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile Belediye Başkanı Nihat Can, belediyenin çevreci projelerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen ve çevreci projelerin sergilendiği programda; Bilecik Belediyesi ve Bilecik Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen Entegre Katı Atık Dönüşüm Tesisi, Bilecik Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, Bilecik Belediyesi Karbon Ayak İzi Belirleme Çalışması ile Bilecik Belediyesi Elektroflokülasyon Arıtma Tesisi gibi projeler gösterildi. Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen oturumun son derece faydalı geçtiğini ve şehir için güzel değerlendirmelerin yapıldığını belirtti. Can, "Sempozyum kapsamında bugün çevre dostu şehirler ve şehir planlaması konulu oturumlara katıldık. Belediyemizde ilklerin şehri Bilecik'imize kazandırmış olduğumuz atık yönetimi, sıfır atık projelerimizin, verimlilik ve karbon ayak izi çalışmalarımız diğer illerimizde örnek oluyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

