Yerli "mobil dronesavar"da ilk ihracat Rusya'ya

Antalya'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için insansız hava aracı (İHA) ve drone tehditlerine karşı "KALKA" adı verilen yerli mobil erken uyarı hava savunma sistemini üreten firma, Rusya'ya ihracata hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığınca verilen "NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" bulunan Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, kötü amaçlı drone ve İHA uçuşlarını önlemek amacıyla 25 yıllık bilgi ve tecrübeyle yaklaşık 8 ayda mobil olarak erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdi.

Türk mühendislerce tasarlanan ve TSK envanterine giren mobil dronesavar, kısa sürede birçok ülkenin de dikkatini çekti.

Milli Savunma Bakanlığının bilgisi dahilinde ihracata açılan ürüne Rusya'dan özel bir firma talip oldu. İmzalanan anlaşma gereği ürünün ihracatı için üretime başlandı. Yaklaşık bir ay içinde ürünlerin teslimi öngörülüyor.

"Tamamen yerli imkanlarla üretildi"

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, AA muhabirine, sistemin, uyuşturucu, bomba, yasaklanmış madde gibi faydasız yük taşıma ve terör amaçlı uçuşları engellemek amacıyla üretildiğini söyledi.

Sistemi "araç üzerine konumlanan dronesavar" olarak nitelendiren Yalçın, sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini dile getirdi.

Manuel veya otonom olarak çalışabilme, işlem kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip KALKA'nın, Türkiye'de ilk defa üretilen erken uyarı hava savunma sistemi olduğunu anlatan Yalçın, sistemin lansmanının yapılmasıyla yurt dışından büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Rusya için üretim başladı

Seri üretim için gerekli izinlerin alındığını aktaran Yalçın, "Şu ana kadar Rusya, Sri Lanka, Bangladeş, Malezya, Katar, Pakistan, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de talep var. Hatta ilk talep Rusya'dan bir firmadan geldi, anlaşma sağlandı ve üretimine başlandı. Muhtemelen yıl sonuna doğru bir teslimat gerçekleştirilecek. Diğer ülkelerdeki firmaların bazıları ile anlaşma aşamasındayız, bazılarıyla da görüşmeler devam ediyor. 'Çok güzel günler savunma sanayimizi bekliyor' diyebiliriz." diye konuştu.

Ürünü satın alan firmanın, sistemi kendi tesislerini korumak için kullanacağına değinen Yalçın, ilk etapta tek cihaz ihraç edeceklerini ancak ilerleyen süreçte farklı sektörlerde faaliyeti olan aynı firmaya ihraç edilen cihaz sayısının artmasını öngördüklerini kaydetti.

Pakistanlı heyete demo gösterisi

KALKA'nın işlevlerini görmek, cihazı incelemek için Pakistan'dan bir heyetin Antalya'ya geldiğini, onlara demo gösterisi sunduklarını anlatan Yalçın, cihazın bu ülkedeki konser, miting, transferler ve toplumsal olaylarda kullanılmak istendiğini aktardı.

Yalçın, cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi sundukları Pakistanlı heyetin sistemden memnun kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anki önceliğimiz cihazımızı kullanıcıya beğendirmek, işlevlerini, özelliklerini ve muadillerine göre üstünlüklerini tanıtabilmek. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Pakistan asıllı ABD vatandaşı ve Kaliforniya'da özel bir firmanın üst düzey yöneticisi, sistemimizi inceledi ve mobil cihazı Pakistan'da kullanmak istediklerini bildirdi. Bağlantıları yaptıktan sonra bize sayıyı belirtecekler."

Firmanın birden çok sektörde faaliyet gösterdiğini, daha fazla ihracat planlandığını vurgulayan Yalçın, tamamen Türk mühendislerinin eseri olan sistemle yurt dışına açılmakla büyük gurur duyduklarını bildirdi.

Pakistan, 14 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Sistem için ABD'den gelen, medikal malzeme alanında hizmet veren özel bir firmanın üst düzey yöneticisi Adnan Shafiq Ahmed de ABD'de ve Pakistan'da çalışmaları olduğunu söyledi.

Ayrıca siyasi alanda da faaliyetlerinin bulunduğunu, Kaliforniya'da Pakistan'ın dış temsilcisi olarak görev yaptığını dile getiren Ahmed, sistemi VIP transferleri, askeri birlikler, mitingler, petrol ve doğal gaz borularının korunması amacıyla kullanmayı planladıklarını kaydetti.

Şirket olarak bu alana 14 milyon dolarlık yatırım ayrıldığını belirten Ahmed, "Dünya çapında yeni bir teknoloji. Şu anda tanıma aşamasındayız. Olumlu görüşlerimiz hakim." ifadelerini kullandı.