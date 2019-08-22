Son Dakika Haberleri: Yerli yaş fındığın kilosu 10 TL
Son Dakika Yaşam Haber

Yerli yaş fındığın kilosu 10 TL

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yerli yaş fındık tezgahlarda 10 liradan yerini alırken vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Yerli yaş fındığın kilosu 10 TL, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde yerli yaş fındık tezgahlarda 10 liradan yerini alırken vatandaşların ilgisi büyük oldu.


Emet ilçesinde kurulan açık pazarda yerli fındık kilosu 10 TL'den tezgahlarda satılıyor. Hasat döneminin başlaması ile birlikte toplanan fındığa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kendi bahçelerinden topladıkları yaş fındıkları satan üreticilerden Emre Şen, "Fındık hasadına başladık. Yaş fındığı ilçe pazarlarında satıyoruz. Yeni çıktığı için şu an için ilgi yoğun. İlerleyen günlerde fiyatı düşünce daha çok satılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi
ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düştü, faytoncu zorla yerden kaldırmaya çalıştı Üreticiler isyanda! Markette 2,5 TL olan domates, tarlada 30 kuruş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerli yaş fındığın kilosu 10 TL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]