Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan oldu - Son Dakika

Koç Üniversitesi , Özyeğin Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi kurumlarda yöneticilik yapan Atalan, 2017 yılında Yeşilay'da İdari İşler Müdürü olarak göreve başladı. Atalan, 2019 yılında Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı olurken, eylül ayı itibarıyla da Yeşilay Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Nurullah Atalan, yaklaşık 20 yıl farklı sektörlerde görev aldı.

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