Son Dakika Haberleri: Yeşiller'in Baharı: Hem Rekor Kırdı, Hem Gençleşti, Hem de Kadın Sayısını Artırdı

Yeşiller'in Baharı: Hem Rekor Kırdı, Hem Gençleşti, Hem de Kadın Sayısını Artırdı

1 saat önce

YEŞİLER Partisi 2018 yılında daha önce hiç olmadığı kadar yeni üye kazandı.

Yeşiller'in Baharı: Hem Rekor Kırdı, Hem Gençleşti, Hem de Kadın Sayısını Artırdı, System.String[]
YEŞİLER Partisi 2018 yılında daha önce hiç olmadığı kadar yeni üye kazandı. Özellikle de Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde yeni üye kazanan parti üye sayısı ülke genelinde yüzde 13 arttı. Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner, yeni eyaletlerdeki üye sayısının yüzde 19.1, Brandenburg'ta yüzde 26 arttığına dikkati çekerek "Sadece Brandenburg'ta 10 binden fazla yeni üye kazandık. Ülke genelinde ise 75 bini geçtik. Yeşiller hem daha fazla gençleşti, hem daha fazla kadın üyesi kazandı. Üstelik en az desteği gördüğü doğu eyaletlerinde de güçlendi" dedi. Yeşillere katılan yeni partililerle üyelerin yaş ortalaması 49.5'ten 49'a düştü. Kadın üye sayısı da 39.8'den yüzde 40.5'e yükseldi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:20 

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