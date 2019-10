Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yatırımları yerinde inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son dönemlerde ilçede yapılan yatırımları yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.



Yeşilyurt belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Merkezi, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinin yanı sıra yapımı büyük oranda tamamlanan Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşı Hizmet Binasında ki çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, "Bizler sürekli gelişim ve sürekli değişim anlayışımızın gerekliliklerini layıkıyla yerine getirmek adına bölgemizde örnek gösterilen, ülke çapında büyük yankı uyandıran çok önemli yatırım alanlarını ilçe halkımızın hizmetine sunduk. 'Belediyecilik Gönül İşidir' düsturuyla hareket edip, ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi kalkındırmak ve büyütmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, durmak yok diyerek koşmaya devam ediyoruz. Malatya'nın incisi, batıya açılan penceresi olan, organize sanayi bölgelerinden tarım arazilerine kadar geniş bir coğrafyada bulunan Yeşilyurt'umuz, alt ve üst yapı hizmetlerinden sosyal, kültürel, eğitim, sanatsal, temizlik ve çevre hizmetlerine kadar her alanda farklı bir kimliğe bürünmüştür. Bu büyüme ve gelişim parametreleri artarak devam edecektir. Çünkü biz çalışmayı, koşturmayı ve üretmeyi seven insanlarız, alanında deneyimli ekiplerimizle birlikte hayata geçen yatırım alanlarımızdan sürekli hizmet üretiyoruz. Bu yatırımlarımızı belli bir bölgede değil ilçemizin farklı noktalarında hizmete sunarak, farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarını tüm bölgemize yaygınlaştırdık. Her yönüyle farklı özellikleri bünyesinde barındıran güzel ilçemizin güzel insanları her zaman hizmetlerin en güzeline layıktır. Bizde sosyal yaşamı hareketlendirecek, insanların daha fazla mutlu olmalarını sağlayacak yatırımlarımıza her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Çınar, sıfır atık projesi hakkında ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek amacıyla ilçemize kazandırdığımız 'Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma' tesislerimizde atıkların geri dönüşüme kazandırılma işlemleri tüm hızıyla devam etmektedir. Çevre ve doğa şartlarının sağlıklı olması, yaşadığımız çevrenin temiz olması için üzerimize düşen sorumlulukları bu tür hizmetlerle yerine getirmeye gayret ediyoruz. İlçemizin genelindeki hasta, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve toplumun dezavantajlı kesimlerine gıda, yakacak, giyecek ve eğitim gibi alanlarda destek olmaya önem veriyoruz" ifadelerine yer verdi.



Çınar, Turgut Özal Mahallesinde yapımı tamamlanan Doğal Ürünler Pazarı ile ilgili ise, "Doğal Ürünler Pazarı projemizi de hizmete sunacağız. Pazarımızda sebze, meyve, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi tarımsal gıdaların ilk elden satışı yapılacaktır. Esnaflarımızın nezih ve modern şartlarda ticaretini sürdürmesi, hemşehrilerimizin de sağlıklı ve güvenli ortamlarda alış verişini yapmalarını sağlayacağız. Halka Hizmet Hakka Hizmet düsturunu ön plana koyan hizmet prensibimizin gerekliliklerini bu tür yatırımlarla yerine getirmeye devam ediyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden bu ve benzeri yatırımlarımızla Yeşilyurt'umuz da ki değişim süreci tüm hızıyla sürmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışıp, refah seviyesini yükselteceğiz. Güzel ilçemizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak 'insan odaklı' yatırımlarla büyümesine öncelik tanıyıp, 'Gönül Belediyeciliği' esaslı sosyal sorumluluk projelerimizle de vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yatırım alanlarında ki inceleme ziyaretine katılan Bostanbaşı eski Belediye Başkanı Yahya Akın, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Patlar'a da ilçe halkına verilen hizmetler hakkında bilgiler paylaştı. - MALATYA